Trampova administracija priprema nove sankcije Rusiji i vrši pritisak na Evropu da koristi zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini, dok odluka o isporuci raketa još nije donijeta.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pripremila je paket dodatnih sankcija usmjerenih na ključne sektore ruskog privrede, koje je spremna da aktivira ukoliko Vladimir Putin nastavi da odugovlači sa okončanjem rata u Ukrajini, saznaje se od američkog zvaničnika i još jednog izvora upoznatog sa situacijom, piše Rojters.

Američki zvaničnici takođe su poručili evropskim kolegama da podržavaju ideju da EU iskoristi zamrznutu rusku imovinu za kupovinu američkog oružja za Kijev. Dva američka zvaničnika potvrdila su da je Vašington pokrenuo i interne razgovore o korišćenju ruske imovine u SAD za podršku ukrajinskim ratnim naporima.

Iako nije jasno da li će Vašington uskoro povući neki od tih poteza, to pokazuje da administracija raspolaže dobro razrađenim alatima za dalja pojačavanja pritiska. Podsjetimo, Tramp je prije tri dana prvi put uveo sankcije Rusiji otkako se vratio na dužnost u januaru.

Tramp čeka reakciju Rusije

Tramp nastoji da se pozicionira kao globalni mirotvorac, ali je priznao da se pokušaj okončanja rata u Ukrajini, rata koji traje više od tri godine, pokazao težim nego što je očekivao. Evropski saveznici, pogođeni Trampovim oscilacijama između popustljivosti i ljutnje prema Putinu, nadaju se nastavku pritiska na Moskvu i sami razmatraju snažnije akcije.

Jedan visoki američki zvaničnik izjavio je za Rojters da bi želeo da evropski saveznici povuku sledeći veliki potez prema Rusiji, bilo da se radi o dodatnim sankcijama ili carinama.

Drugi izvor upoznat sa dinamikom unutar administracije rekao je da će Tramp vjerovatno pričekati nekoliko nedelja kako bi procijenio reakciju Rusije na sankcije objavljene prije tri dana, koje su ciljale naftne kompanije Lukoil i Rosneft, podigle cene nafte za više od 2 dolara i prisilile velike kineske i indijske kupce da traže alternative.

Na meti banke i naftna infrastruktura

Neke od dodatnih sankcija koje je SAD pripremio usmjerene su na ruski bankarski sektor i infrastrukturu za transport nafte, otkrili su izvori. Prošle nedelje, ukrajinski zvaničnici predstavili su SAD-u nove predloge sankcija, među kojima su i mere za prekid svih veza ruskih banaka sa sistemom temeljenim na dolaru. Ipak, nije poznato koliko se ozbiljno ti zahtjevi razmatraju.

Aktivnosti preduzima i američki Senat, gdje neki poslanici oživljavaju napore za donošenje dugo odgađanog dvostranačkog zakona o sankcijama. Izvor upućen u rad administracije kaže da je Tramp otvoren za podršku takvom paketu, ali upozorava da se to vjerovatno neće desiti ovog mjeseca. Ministarstvo finansija nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

U međuvremenu, Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, juče je izjavio kako vjeruje da su njegova zemlja, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja. S druge strane, Halina Jusupiuk, portparolka ukrajinskog ambasade u Vašingtonu, pozdravila je nedavne sankcije.

Putin i Tramp je trebalo da se sastanu u Budimpešti

"Demontaža ruskog ratnog stroja najhumaniji je način da se ovaj rat privede kraju", napisala je u mejlu. Odluka o sankcijama Rusiji usledila je nakon turbulentne nedelje za američku politiku prema Ukrajini.

Tramp je prošle nedelje razgovarao sa Putinom i najavio njihov sastanak u Budimpešti, što je iznenadilo Ukrajinu. Dan kasnije, sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu, gdje su američki zvaničnici vršili pritisak da se odrekne teritorija u Donbasu. Zelenski je to odbio, a Tramp je napustio sastanak sa idejom da se sukob zamrzne na trenutnim linijama bojišnice.

Prošlog vikenda Rusija je poslala diplomatsku notu Vašingtonu ponavljajući ranije mirovne uslove, da bi nekoliko dana kasnije Tramp novinarima rekao da je sastanak sa Putinom otkazan jer mu se "jednostavno nije činio ispravnim".

Tramp još nije spreman da Ukrajini da Tomahawke

Dmitrijev je juče za CNN izjavio da sastanak nije otkazan, već da će se dvojica lidera vjerovatno sastati kasnije. Dva američka zvaničnika privatno smatraju da je Trampov propali plan sastanka sa Putinom bio plod "iracionalne euforije" nakon postizanja primirja u Gazi, precenivši svoju sposobnost da jedan diplomatski uspjeh iskoristi za drugi.

Iza kulisa, Ukrajina je dobila značajnu podršku SAD. Proces odobravanja obaveštajnih podataka za ukrajinske dalekometne udare na ruskoj teritoriji prebačen je iz Pentagona u Zapovedništvo američkih snaga u Evropi, smješteno u Njemačkoj.

Američki i evropski zvaničnici ovaj potez tumače kao zauzimanje oštrijeg stava prema Rusiji. Ipak, Tramp je rekao da još uvjek nije spreman da Ukrajini obezbijedi krstareće rakete Tomahawk dugog dometa koje je Kijev zatražio.

Evropa teško uvodi potpune sankcije Lukoilu

SAD takođe vrši pritisak na Evropu da dodatno zategne finansijske poluge Moskvi. Prilikom objave američkih sankcija, ministar finansija Scott Bessent podstakao je EU da slede taj primer. Generalno, američki zvaničnici kritikuju zemlje EU i NATO-a zbog nedovoljno odlučnih koraka u suprotstavljanju Rusiji.

Međutim, jednom visokom zvaničniku EU biće teže da uvede potpune sankcije Lukoilu s obzirom na to koliko je kompanija isprepletena sa evropskom privredom, gde poseduje rafinerije u Bugarskoj i Rumuniji, kao i snažnu mrežu benzinskih stanica. "Mislim da moramo pronaći način da se odvojimo prije nego što možemo u potpunosti uvesti sankcije", rekao je zvaničnik EU.