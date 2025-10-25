Majka aktuelnog monarha Maha Vadžiralongkorna, preminula je u petak kasno uveče u Bangkoku od posljedica trovanja krvi (sepse), saopštilo je Kraljevsko domaćinstvo Tajlanda, prenose svjetski mediji.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Tajlandska kraljica majka Sirikit, majka aktuelnog monarha Maha Vadžiralongkorna, preminula je u petak kasno uveče u Bangkoku od posljedica trovanja krvi (sepse), saopštilo je Kraljevsko domaćinstvo Tajlanda, prenose svjetski mediji. Imala je 93 godine.

Državna sahrana i jednogodišnja žalost

Kako je saopšteno, kralj Maha Vadžiralongkorn naredio je da se organizuje državna sahrana sa najvišim počastima. Tijelo kraljice majke biće izloženo u Kraljevskoj dvorani Dusit Maha Prasat unutar Velike palate u Bangkoku.

Kralj je takođe proglasio jednogodišnju žalost za članove kraljevske porodice i službenike.

Nasljeđe i uloga kraljice Sirikit

Sirikit je bila supruga pokojnog kralja Bhumibola Aduljadedža, jednog od najdugovječnijih svjetskih vladara, koji je preminuo 2016. godine nakon više od 70 godina na prijestolu.

Na Tajlandu je bila izuzetno poštovana – njeni i kraljevi portreti krase javne institucije, ulice, domove i hramove širom zemlje.

Dugotrajni zdravstveni problemi

Kako navodi kraljevska palata, Sirikit se od 2019. godine liječila u bolnici Čulalongkorn zbog hroničnih zdravstvenih problema. Njeno stanje se naglo pogoršalo sredinom oktobra, nakon što je razvila infekciju krvotoka.

Prije toga, tokom iste godine, bolovala je od infekcija urinarnog i respiratornog trakta, o čemu je tada takođe bilo zvanično saopštenje iz palate.