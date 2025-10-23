Stravična avionska nesreća u Venecueli - mali avion tipa Piper PA-31T1 Cheyenne I zapalio se odmah po poletanju sa aerodroma u San Kristobalu. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se trenutak kada se letjelica nagnula, udarila o pistu i eksplodirala.

Izvor: x.com/The_LAAHS

Avion se zapalio u stravičnoj nesreći odmah nakon poletanja, usmrtivši dva putnika na pisti u Venecueli. Šokantan video je snimljen u trenutku kada se avion jedva odvojio od zemlje prije nego što se nagnuo i pao.

Video showing the crash of Piper PA-31T1 Cheyenne I, Venezuelan registration YV1443 (C/N 31T-7904013), at Paramillo Airport, in San Cristóbal, Venezuela, earlier today. According to local sources, there are two fatalities. (Via pro_plane_pilot)pic.twitter.com/Y3tvYtOttq — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS)October 22, 2025

Aviona je na kraju pao na jedno od krila, a zatim eksplodirao. Zapanjeni svjedoci koji su posmatrali poletanje aviona u blizini čuli su vriske dok je avion goreo.