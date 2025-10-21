Muškarac koji je lažirao sopstvenu smrt kako bi izbjegao optužbe za silovanje, osuđen je na najmanje pet godina zatvora. On je izjavio da je nevin i da "te žene lažu".

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Muškarac iz Rod Ajlenda koji je lažirao sopstvenu smrt i pobjegao u Škotsku kako bi izbjegao optužbe za silovanje, osuđen je na najmanje pet godina zatvora zbog jednog od dva zločina za koje je proglašen krivim.

Nikolas Rosi (38), poznat i pod imenom Nikolas Alahverdian, u ponedeljak 20. oktobra osuđen je zbog silovanja dvije žene u sjevernom dijelu Jute 2008. godine. Za svaki slučaj suđenje je vođeno odvojeno prvo u avgustu, a drugo u septembru ove godine dok će druga presuda biti izrečena u novembru, prenose BBC i Associated Press.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Od pet godina do doživotne kazne

Rosi je dobio "neodređenu kaznu" u trajanju od najmanje pet godina do doživotnog zatvora, što znači da će tačan datum njegovog puštanja odrediti državni Odbor za pomilovanja i uslovne otpuste. Sudija Beri Lorens nazvao ga je "serijskim zlostavljačem žena" i istakao da predstavlja veliki rizik od bjekstva. Rosi je, međutim, i dalje tvrdio da je nevin.

"Nisam kriv. Te žene lažu", izjavio je u sudnici prije nego što je sproveden u zatvor u državi Juta.

Brutalno silovanje bivše djevojke

Prema navodima tužilaštva, Rosi je u novembru 2008. upoznao ženu, identifikovanu samo kao M. B., preko interneta. Ubrzo su započeli vezu, a Rosi joj je čak predložio brak. Par je u decembru te godine zajedno otišao u zlataru da kupi prstenje. Međutim, romantična priča ubrzo se pretvorila u horor, nakon svađe u njegovom stanu u gradu Orem, Rosi ju je bacio na krevet i silovao, navodi se u saopštenju tužioca Sim Gilla.

Druga žena ga je optužila da ju je silovao u septembru 2008. kada je došla kod njega da zatraži novac koji joj je, prema njenim riječima, ukrao.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bjekstvo, lažni identitet i izmišljena smrt

Rosi je pobjegao iz SAD-a 2017. godine, koristeći brojne lažne identitete dok se kretao između Britanije i Irske, a zatim se trajno nastanio u Škotskoj. Istraga je ponovo otvorena kada su vlasti pregledale stare DNK uzorke iz "silovateljskih kompleta", čime je identifikovan kao osumnjičeni i u drugom slučaju iz 2008.

Kako bi izbjegao hapšenje, u februaru 2020. godine lažirao je sopstvenu smrt, a na internetu se pojavila čak i lažna umrlica u kojoj je pisalo da je umro od ne-Hodgkinovog limfoma.

Hapšenje u bolnici u Glazgovu

Farsa je završena godinu dana kasnije. U decembru 2021. Rosi je uhapšen u bolnici u Glazgovu, gdje se liječio od COVID-19, nakon što ga je osoblje prepoznalo i obavijestilo policiju. Od tada se suočava sa višestrukim optužbama i postupcima u SAD-u, gdje ga čeka i druga presuda u novembru, koja bi mogla značiti doživotni zatvor.