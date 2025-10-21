Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin neće se sastati u bliskoj budućnosti, izjavio je anonimni zvaničnik Bijele kuće za Axios.

Izvor: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

"Nema planova da se predsjednik Tramp sastane s predsjednikom Putinom u bliskoj budućnosti. Rubio i Lavrov imali su produktivan razgovor. Zato dodatni lični sastanak između državnog sekretara i ministra spoljnih poslova nije potreban", rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće novinaru Aksiosa Baraku Ravidu.