Stručnjaci smatraju da su ograničene ulaznice dobar korak u smanjenju turista, pogotovo tokom sezone, kada je navala na poznata skijališta ogromna. Ovakav vid zabrane može da postane sve učestaliji širom Evrope.

Madona di Kampiljo, jedan od najpoznatijih ski-resorta u italijanskim Dolomitima, postaje prvi centar u zemlji koji uvodi ograničenje broja posjetilaca.

Odluka je donijeta nakon leta obilježenog ekstremnim gužvama na planinskim destinacijama, jer su turisti masovno bježali od vrućina u hladnije predjele Alpa.

Manje karata, veći kvalitet

Od decembra 2025. godine, broj dnevnih ski-pasova kupljenih putem interneta biće ograničen na 15.000 po danu. To predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, kada je u jednom danu prodato čak 23.000 ulaznica.

Ova mjera će važiti samo tokom najopterećenijih perioda sezone (krajem decembra i tokom karnevala u februaru), dok sezonski, višednevni i ski-pasovi za susjedne oblasti ostaju neograničeni.

Menadžment resorta ističe da je prioritet "kvalitet, a ne kvantitet" te da će ograničenje doprinijeti boljoj zaštiti životne sredine, boljem skijaškom iskustvu i smanjenju incidenata na stazama.

"Pametni ski-pas"

Madona di Kampiljo uvodi i "smart ski-pas", pametne karte koje će u realnom vremenu usmjeravati skijaše na manje prometne staze. Cilj je da se 150 kilometara staza ravnomjerno iskoristi i da se gužve raspoređuju tokom dana.

Problem masovnog turizma u Alpima

Ovaj potez odražava širi problem masovnog turizma u Dolomitima. Samo u pokrajini Južni Tirol, zabilježen je rekordan broj od 37,1 milion noćenja u 2024. godini. Brojne lokacije, poput planine Sekeda, postale su "viralne" na društvenim mrežama, privlačeći hiljade novih posjetilaca.

Primjera radi, tokom avgusta je planinarsku stazu na Sekedi posjetilo preko 8.000 turista u jednom danu, što je dovelo do gomilanja otpada i neprimjerenog ponašanja. Lokalni zemljoposjednici su zbog toga morali da uvedu naplatu pristupa.

Stručnjaci smatraju da je ograničenje posjetilaca u Madoni di Kampiljo pozitivan korak, ali naglašavaju da je potrebna šira strategija održivog turizma. Ako se ovaj model pokaže uspješnim, mogao bi postati primjer i za druge popularne ski-centre širom Evrope.