Tužne vijesti pogodile su sve ljubitelje šaha zbog smrti jednog od omiljenih mladih šahista.
Šahista iz SAD Danijel Narodicki je iznenada preminuo, saopštila je njegova porodica. Imao je samo 29 godina i preminuo je nekoliko dana uoči rođendana, dok njegova porodica u saopštenju nije otkrila više o uzroku smrti, niti je to navedeno u medijskim izvještajima u SAD.
The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves.pic.twitter.com/otNdUxDKtL— Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter)October 20, 2025
"Porodica Narodicki sa tugom saopštava vijest o Danijelovoj iznenadnoj smrti. Danijel je bio talentovani šahista, edukator i voljeni član šahovske zajednice. Molimo za privatnost dok porodica tuguje", navodi se u saopštenju.
Ko je bio Danijel Narodicki?
The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed...pic.twitter.com/dch96y76QY— ChessBase India (@ChessbaseIndia)December 31, 2024
Danijel Narodicki je rođen 9. novembra 1995. godine u San Mateu (Kalifornija), a nije teško naslutiti da je porijeklom sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza. Roditelji su mu jevrejskog porijekla - otac Vladimir je rođen na području današnje Ukrajine, a majka Lena je iz Azerbejdžana.
Danja, kako je nadimak slavnog šahiste, počeo je rano da se interesuje za ovaj sport i već sa šest godina je važio za velikog talenta, što je kasnije i potvrdio.
Imao je 18 godina kada je dobio titulu "velemajstora šaha", dok je njegov FIDE rejting bio 2.619 u oktobru. Predstavljao je SAD, a interesantno je da je studirao Stenford gdje je diplomirao istoriju. Poznat je bio i kao kreator na društvenim mrežama (Jutjub i Tvič) gdje je imao zbirno više od 800 hiljada pratilaca.