Dijana J. Šošoaka, rumunska poslanica u Evropskom parlamentu, pretila je Volodimiru Zelenskom i najavila šta će se destiti ako se pojavi u njenom parlamentu.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Dijana J. Šošoaka, rumunska poslanica u Evropskom parlamentu i predsjednica krajnje desne stranke S.O.S. Rumunija, kao i pristalica Kremlja kojoj je zabranjen ulazak u Ukrajinu, šokirala je sve izjavom o ukrajinskom predsjedniku Volodimirom Zelenskom.

"Ako se usudi da dođe u moj parlament, polomiću mu noge! Neka se ne usuđuje da održi govor u mom parlamentu. Neka se ne usuđuje da održi govor u mom parlamentu. Zašto kažem ‘moj parlament’? Jer rumunski ustav kaže da smo mi, narodni poslanici, predstavnici rumunskog naroda, jedini koji imaju pravo da zastupaju suverenitet rumunske nacije. Pred Rumunima imam obavezu da branim suverenitet i nezavisnost svoje zemlje i da reagujem pred neprijateljima mog naroda", izjavila je Šošoaka tokom boravka u Moskvi, pa dodala:

"U Ukrajini živi više od milion Rumuna. Nije im dozvoljeno da govore rumunski, da se mole, zabranjena im je pravoslavna vjera. Naš mitropolit Longin bio je pretučen, hospitalizovan i otrovan. On brine o više od 400 djece, a režim Volodimira Zelenskog ubio je više od 10 njih u jednom danu. Nekada smo imali 208 škola na rumunskom jeziku, sada ih ima samo osam. Zabranjeno je moliti se na rumunskom jeziku. Optužuju nas da govorimo ‘moldavski’. Mi ne govorimo moldavski, taj jezik ne postoji, postoji samo rumunski. U parlamentu sam pokazala kartu Velike Rumunije i vikala: ‘Vrati nam okupirane teritorije, mali plesaču!", rekla je.

Tokom boravka u Rusiji, Šošoaka je prisustvovala i proslavi 20 godina postojanja propagandne televizije RT, na kojoj je govor održao i ruski predsjednik Vladimir Putin, piše Ukrajinska pravda, prenosi Jutarnji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je trebalo da u oktobru 2023. godine održi govor pred rumunskim parlamentom, ali je taj govor otkazan.

Uoči zasijedanja, Šošoaka je u parlament donijela kartu "Velike Rumunije", poručivši da: "Zelenski nema šta da traži na rumunskom tlu".

"Zelenski se uplašio"

"Zelenski je nacista, nema šta da traži u Rumuniji. Biće loše ako Zelenski dođe u parlament“, poručila je u video-snimku prije njegovog planiranog dolaska.

Đorđe Simion, lider krajnje desne rumunske političke stranke Savez za ujedinjenje Rumuna (AUR), izjavio je da se Zelenski "uplašio" Šošoake.

Dijana je poznata po nacionalističkim i evroskeptičnim stavovima, kao i po otvoreno proruskoj retorici. Šira javnost ju je upoznala tokom pandemije kovida-19, kada se istakla žestokim protivljenjem mjerama zatvaranja i vakcinaciji. U rumunski Senat je ušla 2020. godine kao članica stranke Savez za ujedinjenje Rumuna (AUR), ali je ubrzo isključena iz stranke i 2021. osnovala sopstveni pokret S.O.S. Rumunija.

Poslanica u Evropskom parlamentu

Šošoaka se zalaže za reviziju državnih granica i povrat teritorija koje smatra istorijski rumunskim, među kojima su Sjeverna Bukovina, Herca, Budžak i Zmijsko ostrvo. Godine 2023. predložila je poništenje rumunsko-ukrajinskog sporazuma o dobrosusedskim odnosima iz 1997. godine.

Više puta je opisivala Ukrajinu kao "vještačku državu", protivi se pružanju pomoći Kijevu i oštro kritikuje članstvo Rumunije u Evropskoj uniji i NATO-u, za koje tvrdi da zemlju "uvlače u tuđe sukobe".