Jutros nešto prije 7 sati došlo je do pucnjave u Sloveniji. U mjestu Pivka u Kolodvorskoj ulici policija je zatekla dvije mrtve osobe, muškarca i ženu.

U toku je uviđaj, a više informacija javnosti će biti saopšteno naknadno, saopštili su iz Policijske uprave Koper, prenio je portal 24UR.

Prema informacijama Kanala A, muškarac i žena najvjerovatnije nisu bili u srodstvu. Muškarac je najprije pucao u ženu, a zatim u sebe. Motiv za sada nije poznat.

