Više od 1.000 Kubanaca bori se na strani Rusije u Ukrajini, a najmanje 96 ih je poginulo ili nestalo, otkrila je ukrajinska vojna obavještajna služba. Neki su, navodno, regrutovani prevarom uz lažna obećanja o poslu, a prošli su samo dvonedeljnu vojnu obuku.

Najmanje 1.076 kubanskih državljana bori se ili se borilo na strani Rusije u Ukrajini, dok je za njih 96 potvrđeno da su poginuli ili nestali, otkrila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) ove nedelje, piše Kyiv Independent.

Ove brojke objavljene su nakon što su Sjedinjene Američke Države početkom oktobra objavile deklasifikovane podatke sa detaljima o kubanskoj podršci ruskoj invaziji, u kojima se procenjuje da se "od 1.000 do 5.000 Kubanaca bori u Ukrajini".

Informacije koje je HUR podijelio poklapaju se sa donjom granicom američke procjene, ali istovremeno nude i dublji uvid u sam proces regrutacije i obuke kubanskih državljana.

Obuka od dvije nedelje

Prema tvrdnjama HUR-a, regruti prolaze samo dvonedeljnu obuku u centru za obuku "Avangard" u Moskovskoj oblasti, prije nego što budu poslati na prvu liniju fronta.

"(U Avangardu) dobijaju vojnu uniformu i prolaze fizičku i vatrenu obuku, taktičku medicinu i obuku za upotrebu dronova", navodi HUR. "Velika većina njih ima ulogu strelaca i jurišnika u okviru pešadijskih, motorizovanih pešadijskih ili jurišnih jedinica."

Kuba odbacuje optužbe

Kubansko Ministarstvo spoljnih poslova je 11. oktobra, kao odgovor na američku depešu, demantovalo bilo kakvo učešće u ratu, tvrdeći da SAD iznose "lažne optužbe".

"Neosporno je da niko od njih nema podsticaj, obavezu ili pristanak kubanske države za svoje postupke", stoji u saopštenju Ministarstva, koje negira da je zemlja zvanično slala vojnike u rat.

Prevara umjesto posla

Informacije HUR-a ukazuju na to da su neki kubanski državljani bili prevareni. Namamljeni su obećanjima o unosnim poslovima u građevinarstvu, koji su se oglašavali na Fejsbuku, Jutjubu i TikToku. Putovanja su im navodno organizovali "privatni posrednici" koji su ponekad plaćali avionske karte, dok su ruske diplomatske institucije izdavale turističke ili radne vize.

"Nakon dolaska u Rusku Federaciju, novacima se nude ugovori za vojnu službu, sastavljeni na ruskom jeziku bez prevoda, umjesto ugovora o radu", objašnjava HUR.

Strani borci u ruskim redovima

Moskva od početka invazije 2022. godine aktivno regrutuje strane borce iz zemalja poput Nepala, Somalije, Indije i Kube. Još prošle godine, Bloomberg je izvjestio da Rusija kubanskim borcima nudi visoke plate i obećanje državljanstva, uprkos pokušajima Havane da zaustavi tu praksu. Tada se broj kubanskih regruta procjenjivao na nekoliko stotina.

Najveći broj stranih boraca na ruskoj strani čine Severni Korejci, ali oni učestvuju u zvaničnom svojstvu, što se smatra jasnim znakom produbljivanja odnosa između Moskve i Pjongjanga. Prema podacima HUR-a, ne računajući profesionalne vojnike Sjeverne Koreje, Kubanci su peta najbrojnija strana nacionalnost u ruskim redovima, odmah iza Uzbeka, Tadžika, Kazahstanaca i Bjelorusa.

"Građani Sirije, Srbije, Nepala i nekih afričkih zemalja takođe su učestvovali u borbenim operacijama kao dio okupatorskih jedinica, ali je njihov broj znatno manji", zaključuje HUR.