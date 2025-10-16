Dva F-35 NATO presreli ruski špijunski avion iznad Norveške, Il-20 opremljen specijalnim elektronskim i komunikacionim obavještajnim sistemima i sposoban je za radarsko snimanje i mapiranje.

Izvor: Mariusz Burcz / Alamy / Alamy / Profimedia

NATO je podigao dva borbena aviona F-35 kako bi presreli ruski špijunski avion iznad Norveške.

To je objavio britanski Dejli mejl koji navodi da je riječ o najnovijoj provokaciji ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Navodi se da su mlaznjaci, koji su deo NATO sistema za brzo reagovanje, identifikovali su ruski Il-20 koji je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Finmarka.

Vazduhoplovna komanda NATO potvrdila je presretanje u objavi na društvenoj mreži X i objavila sliku ruskog aviona.

Avion je opremljen specijalnim elektronskim i komunikacionim obavještajnim sistemima i sposoban je za radarsko snimanje i mapiranje.

Moskva nije komentarisala najnovije presretanje, ali je u prošlosti Kremlj odbacivao pritužbe NATO i tvrdio da ruski avioni legalno lete u međunarodnom vazdušnom prostoru.

✈️ Two F-35s from NATO’s Quick Reaction Alert (QRA) at Evenes scrambled yesterday – the first live mission directed by the new CAOC Bodø.



The jets identified a IL-20 COOT-A intelligence aircraft flying in international airspace north of Finnmark pic.twitter.com/O6cuPzXC9q — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM)October 16, 2025

Norveška je objavila da je Rusija je upala u njen vazdušni prostor još tri puta samo ove godine.

Avion Il-20 je korišćen u drugim upadima, a prošlog mjeseca njemački i švedski borbeni avioni su poslati nakon što su otkrili avion iznad Baltičkog mora.

Letio je bez prijavljene putanje leta ili s isključenim radio transponderom.

Prisustvo ovog aviona dolazi usred porasta ruskih provokacija širom Evrope, što izaziva strahove da Moskva testira odlučnost NATO.