Najmanje 15 civila je poginulo, a oko 100 je ranjeno u novim sukobima na granici Avganistana i Pakistana, saopštili su danas avganistanski zvaničnici.

Izvor: screenshot x/myusufzai

U avganistanskom regionu Spin Boldak, gde su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate.

Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povrijeđenima više od 80 žena i djece.

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid optužio je pakistanske snage da "ponovo" izvode napade "lakim i teškim naoružanjem u okrugu Spin Boldak".

On je rekao da je mir uspostavljen nakon što su pakistanski vojnici ubijeni i oružje zaplijenjeno.

Pakistan nije komentarisao te izjave, ali su tamošnji bezbjednosni izvori rekli da su gađali neprijateljske položaje na sjeveru Avganistana.

