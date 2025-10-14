Papa Lav XIV posjetio je Kvirinalsku palatu u Rimu uz svečanu procesiju i vojne počasti, istakavši važnost multilateralizma i otvorenosti prema migrantima. Tokom posete, pozvao je Italiju na solidarnost i osudio zloupotrebe u etičkim pitanjima.

Izvor: Anna Maria Tinghino / INSTAR Images / Profimedia

Papa Lav XIV primljen je u Kvirinalsku palatu u Rimu u svoju prvu državnu posjetu, uz procesiju, crveni tepih i vojne počasti, a tokom posjete založio se za multilateralizam i otvorenost prema migrantima.

Pod jesenskim suncem, poglavar Katoličke crkve je kroz rimske ulice sproveden u pratnji predsjedničke garde i motociklista italijanskih bezbjednosnih snaga u svečanoj procesiji dugoj tri kilometra koja povezuje Vatikan sa predsjedničkom palatom.

Zalaganje za migrante i multilateralizam

U svom obraćanju predsjedniku Serđu Matareli i političkim čelnicima, Lav XIV pozvao je Italiju da "uvijek održava dinamičan stav otvorenosti i solidarnosti" prema migrantima.

Prisustvovala je i premijerka Đorđa Meloni, koja od 2022. godine pokušava da ograniči dolazak migranata na obale poluostrva.

Zalažući se za multilateralizam suočen sa pretnjom novog globalnog sukoba, prvi američki papa u istoriji zahvalio je Italiji na njenoj posvećenosti deci Pojasa Gaze. Rim je od početka rata, 7. oktobra 2023. godine, primio gotovo 200 palestinske djece i mladih.

Stav o etičkim pitanjima

Lav je takođe branio stav Crkve o abortusu i kraju života, osvrćući se na raspravu koja je u Italiji izbila nakon dekriminalizacije potpomognutog samoubistva 2019. godine za pacijente u velikim patnjama, pod određenim uslovima.

Italija i Vatikan, potpisnici Lateranskih sporazuma iz 1929. godine, održavaju veoma snažne veze.

Izgrađena u 16. veku, Kvirinalska palata bila je papinska rezidencija od 1583. do 1870. godine, skoro tri veka. Koristilo ju je 30 papa, sve do odlaska Pija IX 1870. godine, nakon što su Rim zauzeli italijanski vojnici. Danas je sjedište italijanskog predsednika.