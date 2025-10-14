Na Fejsbuk stranici mađarskog premijera Viktora Orbana objavljen je snimak sa Trampovom izjavom u kojoj ga hvali.

Izvor: Orbán Viktor/Facebook

Tokom konferencije o miru u Gazi održane u egipatskom ljetovalištu Šarm el Šeikpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je mađarskog premijera Viktora Orbana "fantastičnim" liderom i dodao da ga podržava u potpunosti.

Na Fejsbuk stranici mađarskog premijera objavljen je snimak sa Trampovom izjavom, prenio je mađarski MTI.

"Imamo Mađarsku. O, Viktore! Volimo Viktora. Ti si fantastičan. Znam da se mnogi ne slažu u vezi toga sa mnom, ali ja sam jedini koji se računa", rekao je Tramp.

Tramp je dodao i da je na poslednjim izborima u Mađarskoj podržavao Orbana.

"Sledeći put bićeš još bolji. Uz tebe smo 100 odsto", rekao je Tramp.

Orban mu se u objavi zahvalio i napisao:

"Hvala vam, gospodine predsjedniče! Hajde da nastavimo putem mira!"