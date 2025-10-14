Makron o puču na Madagaskaru, nije želio da potvrdi navode RFI da je predsjednik Radžoelina pobjegao iz zemlje francuskim vojni avion na ostrvo Reinion, prije no što je sa porodicom otputovao na drugu destinaciju

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron večeras je izrazio "veliku zabrinutost" zbog situacije na Madagaskaru, ali nije potvrdio medijske izvještaje da se predsjednik te ostrvske države na istoku Afrike, Andri Radžoelina, ukrcao u francuski vojni avion i pobjegao iz zemlje.

Prema navodima francuskog radiju RFI, Radžoelina se u nedelju ukrcao "u francuski vojni avion za Reinion, prije no što je sa porodicom otputovao na drugu destinaciju".

"Danas ne potvrđujem ništa", rekao je Makron u intervjuu za novinare iz Šarm el Šeika, u Egiptu, na marginama samita o mirovnom sporazumu za Gazu.

"Želim da izrazim našu veliku zabrinutost i prijateljstvo Francuske sa narodom Madagaskara (...) Mislim da je veoma važno da se ustavni poredak i institucionalni kontinuitet očuvaju na Madagaskaru jer od toga zavise stabilnost zemlje i interesi stanovništva", dodao je šef francuske države.

"Na mlade ljude ovih zemalja gledamo sa velikim divljenjem i naklonošću. Imamo mlade ljude koji su se izrazili, koji su politizovani, koji žele da žive bolje (...) jednostavno ne smiju biti oteti od strane vojnih frakcija ili stranog miješanja", nastavio je Emanuel Makron.

Govor predsjednika Madagaskara, koji se željno iščekivao nakon što su se vojnici pridružili demonstrantima koji su izazivali vladu, ponovo je odložen u ponedeljak, saopštilo je predsjedništvo.

Obraćanje Andrija Radžoeline, u kojem je osuđen "pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti" na ovom posebno siromašnom ostrvu u Indijskom okeanu, već je jednom odloženo zbog dolaska "grupe naoružanih vojnika" u sjedište javne televizijske stanice, prema navodima predsjedništva.

Protestni pokret, koji je u početku osudio neprekidne prekide vode i struje, od tada se razvio u širi izazov predsjedniku Radžoelini (51) i njegovom klanu.

Najmanje 22 osobe su poginule na početku demonstracija, a više od 100 je povrijeđeno, prema izvještaju Ujedinjenih nacija.

To je šef madagaskarske države negirao, navodeći 12 smrtnih slučajeva, od kojih su svi "pljačkaši i vandali", rekao je.