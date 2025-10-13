Španska policija uhapsila je 17 osoba nakon sukoba pristalica i protivnika Franciska Franka na mitingu u Vitoriji. Sukobi su izbili nakon dolaska kontrademonstranata, a policija je intervenisala zbog narušavanja javnog reda i mira.

Izvor: x/printscreen/@GlobeStoryHQ

Španska policija uhapsila je 17 osoba nakon izbijanja sukoba tokom mitinga podrške bivšem diktatoru Francisku Franku u gradu Vitoriji. Demonstranti su se okupili na centralnom gradskom trgu, mahali španskim zastavama i salutirali fašističkim pozdravima.

Kako prenosi agencija AFP, situacija je eskalirala kada se na licu mjesta pojavila grupa maskiranih kontrademonstranata, što je dovelo do fizičkih obračuna između dvije strane. Policija je intervenisala i uhapsila više osoba u vezi sa narušavanjem javnog reda i mira.

Francisko Franko je vladao Španijom kao diktator od 1939. do svoje smrti 1975. godine. Javne demonstracije koje se tiču njegove zaostavštine i danas izazivaju velike podjele u španskom društvu, redovno okupljajući i njegove pristalice i protivnike.

Španska vlada poslednjih godina preduzima mjere za suočavanje s nasleđem Frankovog režima, uključujući uklanjanje simbola povezanih sa njegovom vlašću.