Da li ste posjetili Beč? Ukoliko niste, obavezno ga stavite na listu želja - proglašen je najprijateljskijim gradom Evrope.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Elegantne palate, klasična muzika i kafići u kojima vrijeme sporije teče, Beč se već decenijama smatra biserom evropske kulture. Ipak, 2025. godine austrijska prijestonica dobila je još jednu titulu koja potvrđuje njenu posebnost. Čitaoci magazina Condé Nast Traveller proglasili su Beč najprijateljskijim gradom Evrope.

U okviru izbora Readers' Choice Awards 2025, Beč je nadmašio konkurenciju osvojivši impresivnih 96,25 poena od mogućih 100. Redakcija magazina istakla je da ih je oduševila ne samo arhitektura i tradicija grada, već i toplina njegovih stanovnika.

"Beč? Odmah pomislimo na klasičnu muziku, balske sale u kojima se pleše valcer i veličanstvene palate. A zapravo, upravo su ti svakodnevni, lokalni običaji ono što ovaj grad čini najšarmantnijim", navodi se u obrazloženju.

Kafići, parkovi i razgovori uz kafu

Beč nije samo grad impozantnih znamenitosti, već i prostor koji podstiče opuštanje i povezivanje. U njemu se nalazi više od hiljadu parkova, pa je gotovo polovina njegove površine prekrivena zelenilom. To ga čini idealnim mjestom za duge šetnje i predah od gradske vreve. Ipak, pravu dušu Beča čine njegovi kafići.

"Svratite u neki od udobnih kafića. Osim jake kafe, čekaće vas i mnoštvo zanimljivih razgovora", poručuju urednici Condé Nast Traveller-a.

Firenca i San Sebastijan na listi

Iako je Beč zauzeo prvo mjesto, i druga odredišta Evrope našla su se u samom vrhu. Drugu poziciju podijelile su Firenca i San Sebastijan, sa po 95 poena. Toskanska prijestonica oduševljava svojom istorijom i umjetnošću, iako, kako primjećuje magazin, savremeni Firentinci "više vole da ostanu po strani od reflektora".

San Sebastijan, smješten u Baskiji, pravi je raj za gurmane, poznat po pinčosima - zalogajima koji se služe na malom parčetu hleba, čuvenom baskijskom čizkejku i brojnim restoranima sa Mišlenovim zvezdicama.