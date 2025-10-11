Letonija naredila 841 Rusu da napusti zemlju zbog kršenja zakona o boravištu i jeziku. Baltičke zemlje se spremaju za evakuaciju u slučaju rata.

Letonija je naredila 841 ruskom državljaninu da napuste zemlju do 13. oktobra, navodeći da nisu ispunili nove uslove boravka, koji uključuju dokazivanje osnovnog znanja letonskog jezika i prolazak bezbjednosnih provera, prenio je Politico.

Ova odluka slijedi nakon serije zakonskih izmjena koje su pooštrile pravila za ruske državljane koji žele da ostanu u baltičkoj državi.

Izmjene Zakona o imigraciji Letonija je uvela 2022. godine, posle ruske invazije na Ukrajinu, a dodatno ih je pooštrila 2024. godine. Prema novim pravilima, ruski državljani moraju da steknu status dugoročnog rezidenta u EU, pokažu znanje letonskog jezika na nivou A2 i prođu bezbjednosne i pozadinske provjere do 30. juna 2025. kako bi legalno ostali u zemlji.

Zvaničnici procjenjuju da je novom politikom pogođeno oko 30.000 ruskih državljana, dok je, prema izvještaju Politica, oko 2.600 njih dobrovoljno napustilo Letoniju. Ostatak mora ili da ispuni uslove ili da ode.

Kancelarija za državljanstvo i migracije (OCMA) potvrdila je da je 841 osoba propustila rok za podnošenje potrebnih dokumenata i zvanično su obaviješteni da moraju da napuste zemlju do 13. oktobra.

Govoreći u emisiji "De facto" na Letonskoj televiziji, direktorka OCMA Majra Roze izjavila je da mnogi Rusi nisu ni znali da se zakon promijenio dok nisu izgubili pravo na državne beneficije.

"Tek kada im prestane isplata penzije, shvate da nešto nije u redu", rekla je ona.

"Tada zovu i pitaju: "Zašto ne dobijam penziju?" Mi im kažemo: "Nemate boravišnu dozvolu". Oni pitaju: "Gdje je moja dozvola?" Mi im kažemo: "Trebalo je da poštujete zakon"", kaže ona.

Portparolka OCMA Madara Puke dodala je da će posle 13. oktobra ostanak bilo koga u zemlji biti nezakonit, a pristup socijalnim uslugama biće ukinut. U slučaju upornog nepoštovanja zakona, vlasti bi mogle pribjegavati prisilnim deportacijama.

Takođe je 10. oktobra objavljeno da, zbog zabrinutosti povodom velikog ruskog vojnog budžeta, baltičke države izrađuju planove za masovne evakuacije u slučaju gomilanja ruskih trupa ili napada.

Prema navodima Rojtersa, Letonija procjenjuje da bi trećina od 1,9 miliona stanovnika mogla biti prinuđena da napusti svoje domove u slučaju invazije, izjavio je Ivars Nakurts, zamjenik šefa državne Službe za zaštitu i spasavanje.

Letonija je poslednjih mjeseci dodatno pojačala fokus na nacionalnu bezbjednost usled pogoršanih odnosa s Moskvom.

U maju, Letonija je pozvala sve zemlje EU da obustave izdavanje viza ruskim državljanima, navodeći zabrinutost zbog navodnih sabotaža koje podržava Kremlj širom Evrope.

U februaru, Litvanija, Letonija i Estonija su se isključile iz ruske elektroenergetske mreže, čime su prekinule i poslednju značajnu vezu sa sovjetskim energetskim sistemom.

Sve tri zemlje već su ranije prestale da kupuju ruski gas i električnu energiju, ali su njihove mreže i dalje bile tehnički povezane s Rusijom i Belorusijom, sve do skora kada je sve to ukinuto.

