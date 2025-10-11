Donald Tramp najavio je da će uvesti carinu od 100% na sve kineske proizode.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Predsjednik SAD-a Donald Tramp obratio se na društvenoj mreži "Truth social" i najavio veliku promjenu Kini. Kako navodi, SAD će uvesti carinu od 100% na kineske proizvode. U objavi je napisao:

"Upravo smo saznali da je Kina zauzela izuzetno agresivan stav po pitanju trgovine, poslavši izuzetno neprijateljsko pismo svijetu, u kojem navodi da će, počevši od 1. novembra 2025. godine, uvesti obimne kontrole izvoza na praktično sve proizvode koje proizvodi, pa čak i na neke koje ni ne proizvodi. Ovo se odnosi na sve zemlje, bez izuzetka, i očigledno je da je to plan koji su osmislili godinama ranije. To je apsolutno nečuveno u međunarodnoj trgovini i moralna sramota u ophođenju s drugim narodima", rekao je Tramp, pa dodaje:

"Na osnovu činjenice da je Kina zauzela ovako bezpresedanski stav i govoreći isključivo u ime Sjedinjenih Američkih Država, a ne i drugih nacija koje su takođe bile izložene prijetnji, počevši od 1. novembra 2025. godine (ili ranije, u zavisnosti od eventualnih daljih poteza ili promjena koje Kina preduzme), Sjedinjene Američke Države će uvesti carinu od 100% na kineske proizvode, povrh svake carine koju trenutno plaćaju. Takođe, od 1. novembra, SAD će uvesti kontrolu izvoza na sav kritični softver. Nemoguće je povjerovati da bi Kina preduzela ovakav potez, ali jeste i ostalo je istorija".