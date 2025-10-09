NATO razmatra konkretne odgovore na niz ruskih provokacija u Evropi.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY

NATO članice razmatraju konkretne odgovore na niz ruskih provokacija na tlu Evrope u prethodnom periodu, piše "Fajnenšel Tajms". Preliminarne informacija kažu da se razmatra mogućnost raspoređivanja moćnih dronova na daljinsko navođenje duž kompletne granice sa Ruskom Federacijom.

Time bi se stvorila mogućnost da se otvori vatra na svaki ruski avion što je bila tema u prethodnom periodu u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ove razgovore su pokrenule države koje se graniče sa Rusijom.

Akcija raspoređivanja dronova bila bi izvedena uz punu podršku Francuske i Velike Britanije. Izviđački dronovi se već koriste, ali ih nema dovoljno blizu ruskih granica, a ako NATO zaista sprovede ovaj potez, mnogo veći broj bespilotnih letjelica bio bi raspoređen duž cijele granice i ti dronovi bi bili naoružani.

Tramp podstiče NATO da obara ruske avione

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata podsticao evropske NATO članice da obaraju ruske avione. Nepoznati dronovi, za koje se sumnja da su ruski, su napravili haos na danskim aerodromima, a bili su viđeni i iznad Njemačke.