Izvor: Rafael Ben-Ari / Avalon / Profimedia

Dodijeljena Nobelova nagrada za hemiju za 2025, dobitnici su Susumi Kitagava s Univerziteta Kjoto u Japanu, Ričard Robson s Univerziteta Melburn u Australiji i Omar M. Jagi s Univerziteta Kalifornije u Berkliju u SAD za razvoj metalorganskih okvira.

Prošle godine Nobelovu nagradu za hemiju dobili su američki naučnik Dejvid Bejker, kao i britanski naučnici Demis Hasabis i Džon M. Džamper.

Polovinu nagrade dobio je Bejker za "računarski dizajn proteina", a drugu polovinu su podelili Hasabis i Džamper za "predikciju strukture proteina".

