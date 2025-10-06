Bitkoin ponovo oborio rekord, sadašnja vrijednost prelazi 125.000 dolara.

Bitkoin je 5. oktobra 2025. prvi put prešao cijenu od 125.000 dolara, postavivši novi rekord. Rast je podržan velikim institucionalnim ulaganjima, makroekonomskom nestabilnošću i političkom podrškom u SAD.

Bitkoin je 5. oktobra 2025. zabilježio istorijski trenutak, prvi put je premašio vrijednost od 125.000 dolara. Ova prekretnica predstavlja ne samo cjenovni rekord već i ključni trenutak u evoluciji digitalne imovine kao ozbiljnog konkurenta tradicionalnim finansijskim instrumentima.

Skok od gotovo 2,7% u jednom danu nastavak je višemjesečnog uzlaznog trenda, podstaknutog širokim spektrom globalnih i makroekonomskih faktora. Kriptovalute više nisu marginalni fenomen, postale su centralni dio finansijske konverzacije.

Agresivan ulazak na tržište Bitkoina

U fokusu ovog istorijskog rasta su institucionalni investitori koji sve agresivnije ulaze na tržište Bitkoina. Investicioni fondovi, banke i veliki kapital sada tretiraju ovu kriptovalutu kao stratešku imovinu, ne više kao rizičan eksperiment.

Ogromni kapitalni tokovi u američke spot Bitkoin ETF-ove svedoče o porastu povjerenja u dugoročnu stabilnost i profitabilnost Bitkoina. Taj ulazak "ozbiljnog novca" smanjuje dostupnu ponudu na tržištu, dodatno podižući cijenu.

Bitkoin sve češći izbor

Neizvjesnosti u vezi sa fiskalnom politikom SAD, slabljenje dolara i zabrinutost zbog inflacije natjerali su investitore da traže alternativna utočišta. Bitkoin je, zahvaljujući svojoj decentralizovanoj prirodi, sve češći izbor za očuvanje vrijednosti.

Za razliku od fiat valuta koje podliježu centralnim politikama i političkim rizicima, Bitkoin se nameće kao nezavisni finansijski instrument. U tom kontekstu, mnogi hedž fondovi i privatni investitori vide ga kao digitalni pandan zlatu.

SAD dodatno podižu interesovanje

Veliki impuls tržišnom optimizmu dala je izjava Donalda Trampa o formiranju strateške rezerve kriptovaluta. Ideja da bi SAD mogle institucionalno prihvatiti Bitkoin kao dio svoje digitalne strategije dodatno je zagrijala interesovanje.

Ovakva politička poruka šalje signal globalnim tržištima, digitalna imovina dobija podršku najviših nivoa vlasti. To ne samo da podstiče investitore, već i doprinosi normalizaciji Bitkoina kao legitimnog dijela globalne ekonomije.

Sezonski “Uptober” dodatno diže cijenu

Oktobar je već godinama poznat kao mjesec u kojem Bitkoin bilježi snažne dobitke, što se ponovo pokazuje kao tačno. Tradicionalni “Uptober” efekat ove godine se poklopio s nizom povoljnih faktora koji su dodatno pogurali cijenu.

Pored sezonske euforije, poslednji Bitkoin halving (događaj kada se nagrada za rudarenje Bitcoina prepolovi, čime se usporava stvaranje novih jedinica i smanjuje ponuda na tržištu) značajno je smanjio količinu novih Bitkoina koji ulaze u opticaj, čime je ponuda dodatno zategnuta. Uz snažnu potražnju i ograničenu emisiju, tržište se nalazi na ivici nove eksplozije vrijednosti.

