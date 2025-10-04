Jedan Srbin je već deportovan iz Amerike, drugi je u pritvoru, a treći čeka izručenje.

Izvor: YouTube/screenshot/Insider News

Početkom ove nedelje uhapšen je veliki broj vozača kamiona, porijeklom iz Srbije, u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema informacijama portala "Serbian Times", među privedenima ima i ljudi koji u SAD borave ilegalno, ali i onih koji imaju važeće radne dozvole i nalaze se u procesu za dobijanje azila ili zelene karte.

Cijeli slučaj privukao je veliku pažnju javnosti u Srbiji, ali i u dijaspori. Novinari ovog portala kontaktirali su generalnog konzula Marka Nikolića u Konzulatu Republike Srbije u Čikagu koji je otkrio status trojice uhapšenih srpskih državljana.

"Od ove trojice, dvojica su uhapšena u poslednjim akcijama imigracionih agenata. Jedan je već deportovan, drugi naš državljanin se nalazi u pritvoru, a treći čeka izručenje već duže vrijemena. Oni su premješteni u imigracione centre, a Konzulat je u kontaktu sa njihovim porodicama", objasnio je generalni konzul Nikolić.

Što se tiče pravnih osnova za hapšenje, Nikolić nije precizirao razloge privođenja. Konzulat čini sve što može u skladu sa svojim ovlašćenjima.

"Pomažemo koliko možemo u skladu sa našim ovlašćenjima, a ona nam ne dozvoljavaju da se miješamo u pravne stvari niti rad američkih organa koji sprovode zakon. U svakodnevnom smo kontaktu sa oficirom za vezu Službe za emigraciju i granicu (ICE) i jedino što možemo prenijeti jesu njihove riječi da izjašnjavanje uhapšenih o dobrovoljnoj deportaciji ubrzava proces pred sudom. A s obzirom na broj uhapšenih, za sada nema preciznih informacija koliko ti procesi tačno mogu da traju", dodao je Nikolić.

Poziva sve koji su uhapšeni, i njihove porodice, da se jave Konzulatu. Omogućena je i internet pretraga za porodice da lakše pronađu centre u kojima su smješteni njihovi članovi porodice koji su završili iza rešetaka.

"Bilo bi dobro da nam se ljudi jave zbog naše evidencije. Mi ne možemo da utičemo na interni proces, ali se interesujemo o broju, statusu i mestu boravka naših državljana. Za više informacija o uhapšenima, ICE je omogućio online pretragu pomoću kojih porodice mogu pronaći centre gde su oni smešteni, na https://locator.ice.gov", zaključio je razgovor generalni konzul Marko Nikolić.

Da podsjetimo, u poslednjih nekoliko dana je uhapšeno više od 30 vozača kamiona srpskog porijekla. Akciju hapšenja sprovodi kancelarija za imigraciju, a cilj cijele akcije stoji plan američkog predsednika Donalda Trampa da se stane na put ilegalnim imigrantima u SAD-u.