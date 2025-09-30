Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je premjestio "podmornicu ili dvije" blizu obala Rusije.

Tramp se, obraćajući se vojnom vrhu koji je okupio u Kvantiku, u jednom trenutku prisjetio momenta prošlog mjeseca kada je naredio da se dvije nuklearne podmornice strateški pozicioniraju blizu Rusije, kao odgovor na, kako je rekao, agresivne izjave Dmitrija Medvedeva, bivšeg predsjednika te zemlje i sadašnjeg zamjenika predsjednika njenog Savjeta bezbjednosti.

"To je zaista bio glup čovjek... pomenuo je riječ nuklearno. Ja to zovem N-rječju. Postoje dvije N-riječi i nijedna ne može da se koristi" rekao je Tramp.

On je istakao da je kod obala Rusije prebacio "jednu do dvije podmornice".

"Samo vrijebaju tamo, ali sam siguran da nećemo morati da ih upotrijebimo" rekao je Tramp.

On je dodao da su podmornice "neuhvatljive" i da ih neće vidjeti.

Tramp je, podsjetimo, u avgustu naredio da se dvije nuklearne podmornice strateški pozicioniraju blizu Rusije kao odgovor na ono što je nazvao agresivnim primjedbama Medvedeva.

"Za svaki slučaj, ako su ove glupe i zapaljive izjave više od toga. Riječi su veoma važne i često mogu dovesti do neželjenih posledica, nadam se da ovo neće biti jedan od tih slučajeva. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", poručio je Tramp u objavi na Truth Social-u.

Kasnije, govoreći novinarima o tom pitanju, rekao je da je taj potez pokušaj da bude "spreman".

"Govorio je o nuklearnoj energiji. Kada govorite o nuklearnoj energiji, moramo biti spremni, i potpuno smo spremni", dodao je Tramp.

Nije bilo odmah jasno da li je Tramp mislio na podmornice sa nuklearnim oružjem ili samo na podmornice na nuklearni pogon. Pentagon drži kretanje svojih nuklearnih kapaciteta u tajnosti, zbog čega je gotovo nemoguće potvrditi Trampovu najavu.

Ali njegova izjava je ipak izazvala upečatljivu retoričku konfrontaciju koja je evocirala dio zveckanja nuklearnim oružjem koje je obilježilo Hladni rat.

Tramp je kasnije u petak rekao da su nuklearne podmornice premještene "bliže Rusiji".

"Uvijek želimo da budemo spremni, i zato sam poslao u region dvije nuklearne podmornice. Samo želim da budem siguran da su njegove riječi samo riječi i ništa više od toga", rekao je Tramp u intervjuu za Newsmax.