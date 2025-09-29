Mađarski premijer Viktor Orban šokirao je izjavom da Ukrajina nije suverena država, komentarišući incident sa mađarskim izviđačkim dronovima koji su navodno narušili ukrajinski vazdušni prostor.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da Ukrajina nije suverena država, odgovarajući na optužbe da su mađarski izviđački dronovi narušili ukrajinski vazdušni prostor dok rastu tenzije između Kijeva i Budimpešte.

"Ukrajina nije u ratu protiv Mađarske, ona je u ratu protiv Rusije. Trebalo bi da se pobrine za dronove na svojoj istočnoj granici. Vjerujem svojim ministrima, ali zamislimo da je (dron) zaista proletio nekoliko metara tamo, pa šta? Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država. Mi finansiramo Ukrajinu, Zapad obezbjeđuje sredstva, oružje", rekao je Orban u intervjuu za desničarski podkast popularan među njegovim pristalicama.

For the blind Hungarian officials. Exact route of yesterday’s drone incursion from Hungary into Ukrainian air space. Our Armed Forces have gathered all of the necessary evidence, and we are still waiting for Hungary to explain what this object did in our airspace.pic.twitter.com/TsjdNPvC7y — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha)September 27, 2025

"Zelenski gubi razum"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski vazdušni prostor, pozivajući se na preliminarni vojni izvještaj u kojem se navodi da su letelice doletjele iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto odbacio je optužbe, rekavši da Zelenski "gubi razum". Mađarska je u ponedeljak objavila da će blokirati rad dvanaest ukrajinskih portala nakon sličnog poteza Kijeva, što je još jedan znak rastućih tenzija između dvije zemlje.

Ranije ovog mjeseca, Ukrajina je na zahtjev bezbjednosnih službi blokirala razne internet sajtove za koje se vjeruje da sadrže proruske stavove. Među sajtovima je bilo osam portala na mađarskom jeziku, od kojih je jedan bio provladin sajt origo.hu.