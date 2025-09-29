Situacija sa dronovima u danskom vazdušnom prostoru tokom protekle nedelje dovela je do hitnog poziva stotina vojnika u službu. TV 2 navodi da su pozvani obaviješteni da se jave što je brže moguće, dok vlasti nisu komentarisale slučaj.

Izvor: Profimeda

Situacija sa dronovima u Danskoj tokom protekle nedelje dovela je do toga da je niz danskih vojnik obveznika hitno pozvan u službu, javlja Ekstra Bladet, pozivajući se na TV 2. TV 2, koji je imao uvid u povjerljiv poziv, navodi da u njemu stoji da se pozvani mole da se jave što je brže moguće.

Prema navodima medija, pozivanje se sprovodi sa direktnim upućivanjem na situaciju u vezi sa dronovima, koji su primijećeni u danskom vazdušnom prostoru tokom protekle nedelje.

TV 2 piše da nije bilo moguće dobiti komentar od komande Oružanih snaga Danske povodom ovog slučaja. Taj medij takođe navodi da ne zna tačan obim broja pozvanih. Međutim, izvori su za TV 2 rekli da je pozvano "nekoliko stotina vojnika". Svi oni su obaviješteni u nedelju.

Potpuni haos zbog dronova

Dronovi su poslednjih dana u Danskoj tema broj jedan, nakon što je vazdušni prostor iznad aerodroma u Kopenhagenu bio zatvoren na nekoliko sati prošlog ponedeljka uveče.

Nekoliko dana kasnije dronovi su ponovo primijećeni u Danskoj. Ovog puta u Jutlandu, gdje su zabilježeni na više lokacija - između ostalog kod vazduhoplovne baze Skridstrup, gdje su često stacionirani avioni F-35 i F-16 danskog ratnog vazduhoplovstva.

Tokom vikenda ponovo je potvrđeno da su primijećeni dronovi u Danskoj. I ovoga puta u blizini više kapaciteta Oružanih snaga. Ali, iako je prošlo nedelju dana, još se ne zna ko stoji iza tih incidenata.

U nedelju je, međutim, objavljeno da će danski vazdušni prostor biti zatvoren za civilno letjenje dronovima, a to se dešava pred samit EU, čiji je domaćin Danska ove nedelje. Zabrana važi do 3. oktobra.