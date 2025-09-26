Stranka "Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo" Najdžela Faraža doživjela je ogroman rast u anketama - osvojila bi 311 poslaničkih mjesta i mogla bi preuzeti vlast, dok bi vladajući laburisti premijera Kira Starmera izgubili dvije trećine svojih mandata.

Izvor: Martyn Wheatley / i-Images / Eyevine / Profimedia

Najdžel Faradž, lider stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivše Bregzit partije), na putu je da postane novi britanski premijer. Skaj njuz navodi da tako djeluje na osnovu ankete koju je sproveo Jugov, a koja otkriva razmjere implozije, odnosno unutrašnjeg urušavanja u redovima do prošlog ljeta vladajuće Konzervativne partije.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, zasnovanog na uzorku od 13.000 ljudi čiji su odgovori prikupljani tokom poslednje tri nedelje, kada bi se izbori održali već sjutra njihov ishod ne bi donio parlamentarnu većinu nijednoj stranci, ali bi Reformišimo UK osvojila 311 od 650 poslaničkih mjesta. To je 15 mjesta manje od proste većine od 326 poslanika.

Najdžel Faradž

Izvor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

To u praksi ipak znači da, kada se u broj poslanika uračunaju predsjednik parlamenta i odsutni predstavnici irskih nacionalista iz Šin Fejna, bilo bi gotovo nemoguće da bilo kome osim Faraža, koji je 2023. učestvovao u rijaliti šou programu u kojem je gurao glavu među zmije, da obezbijedi najbrojniju poslaničku podršku i tako postane premijer.

Britanska televizija navodi da je stranka Reformišimo UK je poboljšala poziciju ovom anketom u odnosu na prethodno istraživanje Jugova u junu, kada je toj partiji nedostajalo 55 mjesta za većinu.

Anketa ukazuje da će stranka Faraža, koji je blizak američkom predsjedniku Donaldu Trampu od njegovog prvog mandata, dobiti novih 306 poslanika, u odnosu na trenutnih pet predstavnika u parlamentu, što bi bio najveći skok u broju poslaničkih mjesta na bilo kojim izborima u britanskoj istoriji.

Prema podacima Jugova, trenutno vladajućim laburistima premijera Kira Starmera pripalo bi 144 poslanika, Liberalnim demokratama 78, konzervativcima 45, Škotskoj nacionalnoj partiji 37 i Zelenima sedam, dok bi Plejd ima šest mjesta u parlamentu, a tri bi osvojili nezavisni levičarski kandidati.

Nešto više od godinu dana nakon što je Starmer ubjedljivo pobijedio na izborima održanim u julu 2024, ovaj rezultat bi doveo do toga da Laburistička partija izgubi oko dve trećine od 411 poslaničkih mjesta koja sada drži.

Ovo je znatno gore od rezultata te stranke iz 2019. pod bivšim liderom Džeremijem Korbinom kada je stranka osvojila 202 mjesta, najniži broj poslanika od 1931. godine.