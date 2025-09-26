Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Izraelu da sprovede aneksiju Zapadne obale, poručivši da je "dosta bilo" i da je vrijeme da se prekine sa planovima koji bi ugasili nade za palestinsku državu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, i to uoči govora izraelskog premijera na Generalnoj skupštini UN.

Time je, prema Rojtersu, odbacio pozive nekih krajnje desničarskih političara u Izraelu koji žele da prošire suverenitet nad tim područjem i ugase nade za održivu palestinsku državu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe se suočio sa pritiskom svojih političkih saveznika da anektira Zapadnu obalu, što je izazvalo uzbunu među arapskim liderima, od kojih su se neki sastali sa Trampom u utorak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), navodi agencija.

Još nema komentara Netanjahua

"Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dozvoliti. To se neće dogoditi. Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Tramp je dao ovu izjavu nekoliko trenutaka nakon što je Netanjahu stigao u Njujork da održi govor u UN u petak. Netanjahuova kancelarija nije odmah odgovorila na zahtjev Rojtersa za komentar o Trampovim izjavama.