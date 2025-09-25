Nakon što su primijetili nekoliko neidentifikovanih dronova, u Francuskoj je otvorena istraga i preduzete su bezbjednosne mjere

Izvor: Profimedia

Iznad vojne baze Murmelon-le-Gran, koja se nalazi u departmanu Marna na severoistoku Francuske, prošlog vikenda primijećene su neidentifikovane bespilotne letjelice, saopštili su danas francuski zvaničnici.

Prema riječima predstavnika vlasti, riječ je o malim bespilotnim uređajima, a ne o vojnim dronovima, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Ovaj incident je okarakterisan kao "izuzetan", a vlasti naglašavaju da trenutno nema razloga da se smatra da je riječ o aktivnosti stranih država, prenosi RFI.

Lokalni mediji izvještavaju da se ovaj incident dogodio noću između nedelje, 21. septembra i ponedeljka, 22. septembra.

Nakon što su primijetili nekoliko neidentifikovanih dronova, otvorena je istraga, i preduzete bezbjednosne mjere. Teritorija ove francuske vojne baze prostire se na više od 10.000 hektara.



Niezidentyfikowane drony zostały zaobserwowane w miniony weekend nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand we Francji -@afpfrpic.twitter.com/wWFhD1zZtn — WarNewsPL (@WarNewsPL1)September 25, 2025

Incident u Francuskoj dolazi u trenutku kada je nekoliko evropskih zemalja prijavilo slične provokacije u vazdušnom prostoru. Prethodnih dana ruski dronovi su narušili vazdušni prostor Poljske, Rumunije i Estonije.

Takođe, ove sedmice izdato je upozorenje zbog nepoznatih bespilotnih letjelica koje su primijećene iznad vojnih objekata u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je dovelo do privremenih zatvaranja aerodroma.

