Turski predsjednik je tokom zvanične posjete SAD prethodno prisustvovao godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku

Američki predsjednik Donald Tramp dočekao je danas u Bijeloj kući turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, sa kim sesastaje u Ovalnom kabinetu, prenosi agencija Anadolija.

Kako je najavljeno, nakon razgovora u Ovalnom kabinetu uslijediće radni ručak. Očekuje se da će Tramp i Erdogan razgovarati o bilateralnim vezama dvije zemlje, kao i o trgovini, investicijama i odbrambenoj industriji, i o regionalnim pitanjima, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak početka sastanka Trampa i Erdogana, gdje je predsjednik SAD u svom stilu imao monolog pred novinarima:

"On je strog čovjek. Ima svoje mišljenje. Obično ne volim ljude sa svojim mišljenjem. Ali on mi se uvijek sviđao", rekao je Tramp o Erdoganu koji je bio pored njega.

Erdogan je ranije izjavio da "vjeruje da će sastanak sa Trampom doprinijeti okončanju ratova i sukoba" u regionu Bliskog Istoka u okviru "zajedničke vizije globalnog mira, i da će dodatno ojačati saradnju" između Turske i Sjedinjenih Američkih Država.

Turski predsjednik je tokom zvanične posjete SAD prethodno prisustvovao godišnjem zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a zajedno sa Trampom u utorak, 23. septembra prisustvovao je i multilateralnom sastanku o Gazi, koji je održan na marginama Generalne skupštine.

