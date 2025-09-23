Osumnjičenom Vinkleru prijeti do pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara zbog lasera koji je uperio ka Trampovom helikopteru

Izvor: Youtube / The Sun

Tajna služba u Vašingtonu uhapsila je muškarca osumnjičenog da je laserom pokušao da obori helikopter "Marin uan" u kojem se u tom trenutku nalazio američki predsjednik Donald Tramp.

To je sinoć objavio NBC njuz. Navodi se da se incident dogodio u subotu uveče na Aveniji Konstitjušn u Vašingtonu gdje je Dijego Santijago, agent Tajne službe zadužen za obezbjeđivanje šefa Bele kuće, primijetio muškarca golog do pojasa koji je "pričao sam sa sobom i bio glasan".

Taj čovjek je posmatrao helikopter predsednika SAD.

"Zbog slabog osvjetljenja na trotoaru, Santijago je uperio svjetlo baterijske lampe (u osumnjičenog) kako bi ga bolje osmotrio. Osumnjičeni je onda usmjerio i upalio crveni laserski zrak u lice Santijagu, naizgled kako bi mu uzvratio. Crveni laserski zrak je pogodio u oči Santijaga i na kratko ga dezorijentisao", piše u sudskim dokumentima objavljenim u vezi s ovim incidentom.

Santijago je potom prišao muškarcu, kasnije identifikovanom kao Džejkob Samjuel Vinkler, koji je usmjerio taj isti crveni laserski pokazivač u smjeru "Marin uan" i aktivirao laserski zrak.

Santijago je izjavio da je znao da to predstavlja opasnost po "Marin uan" i sve u helikopteru pošto je "postojao rizik od iznenadnog gubitka vida i dezorijentacije pilota, naročito tokom leta na maloj visini u blizini drugih helikoptera (američke Parkovske policije, marinaca), kao i Vašingtonovog spomenika".

Time predsjednički helikopter rizikovao sudar u vazduhu, kakvi su se već dešavali u američkom glavnom gradu. Santijago je uhapsio muškarca, oduzeo mu laserski pokazivač i stavio mu lisice na ruke.

Helikopter Donalda Trampa sa predsednikom i Melanijom u njemu morao je da prinudno sleti u Velikoj Britaniji Izvor: Youtube / The Sun

Osumnjičeni se tada "spustio na koljena i počeo da izgovara stvari poput 'Trebalo bi da se izvinim Donaldu Trampu' i 'Izvinjavam se Donaldu Trampu'". Tokom pretresa kod osumnjičenog je nađen i nož.

Tokom ispitivanja Vinkler je priznao da je usmjerio crveni laserski pokazivač prema "Marin uan", ali da nije znao da je zabranjeno usmjeravati laser ka letjelicama i tvrdio da ga je usmjeravao prema raznim stvarima, uključujući i saobraćajne znakove.

Navodi se da se ne zna da li je Vinkleru dodijeljen advokat. Osumnjičenom prijeti do pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara.

Tramp je poletio za Njujork gdje bi danas trebalo da održi govor na otvaranju Generalne skupštine UN i na marginama tog događaja sastane se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

(NBC news/MONDO)