Izvor: YouTube/ Printscreen/ LAXAirport

Konsultantska kompanija Henley & Partners sastavlja Henley Passport Index već 19 godina sastavlja rang listu najmoćnijih pasoša na svijetu, pa je to uradila i 2025. godine.

Spisak iz januara se zasniva se na ekskluzivnim i službenim podacima Međunarodnog udruženja vazdušnog saobraćaja (IATA), a odlučujući faktor je podatak u koliko zemalja vlasnik pasoša može da putuje bez vize.

Na prvom mjestu je pasoš Singapura s kojim trenutno može da se bez viza uđe u 195 od 227 odredišta širom svijeta. Drugoplasirani je Japan s čijim pasošem može da se putuje u 193 zemlje, pa i u Kinu, što je prvi put od pandemije kovid-19. Nekad veoma moćan američki pasoš zabilježio je pad – s drugog mjesta iz 2015. na deveto ove godine.

Ujedinjeni Arapski Emirati su na desetom mjestu i ostaju jedina arapska nacija koja se rangirala među prvih 10 na ljestvici. S njihovim pasošem može da se putuje bez viza u 185 zemalja.

Na 11. mjestu je Hrvatska sa čijim pasošem može bez vize da se uđe u 184 zemlje. Srbija je trenutno na 32. poziciji i sa crvenim pasošem može da se putuje u 139 zemalja. Bosna i Hercegovina je na 43. mjestu, a vlasnici ovog pasoša bez viza mogu da uđu u 123 zemlje.

Na poslednjem mjestu nalazi se Avganistan, koji je izgubio bezvizni pristup u još dvije zemlje tokom prošle godine, čime je ukupan broj odredišta porastao na samo 26.

20 najmoćnijih pasoša u 2025. godini:

1. Singapur (195 zemalja)

2. Japan (193 država)

3. Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Južna Koreja, Španija (192 odredišta)

4. Austrija, Danska, Irska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska (191 destinacija)

5. Belgija, Novi Zeland, Portugal, Švajcarska, Velika Britanija (190 odredišta)

6. Australija, Grčka (189 odredišta)

7. Kanada, Malta, Poljska, (188 odredišta)

8. Češka, Mađarska (187 odredišta)

9. Estonija, Sjedinjene Američke Države (186 odredišta)

10. Letonija, Litvanija, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (185 odredišta)

11. Hrvatska, Island, Slovačka (184 odredišta)

12. Malezija (183 odredišta)

13. Lihtenštajn (182 odredišta)

14. Kipar (179 odredišta)

15. Bugarska, Monako, Rumunija (178 odredišta)

16. Čile (176 odredišta)

17. Argentina (172 odredišta)

18. Andora, Brazil, Hong Kong, San Marino (171 destinacija)

19. Izrael (170 zemalja)

20. Bruneji (166 odredišta)

(Nova S/MONDO)