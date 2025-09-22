Na sahrani Čarlija Kirka u Arizoni došlo je do neočekivanog susreta Donalda Trampa i Ilona Maska, a čitač sa usana otkrio je o čemu su razgovarali

Izvor: Turning Point USA / Planet / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp i miliјarder Ilon Mask sreli su se na sahrani Čarliјa Kirka juče u Arizoni, nekoliko mjeseci nakon njihove burne јavne svađe.

Mask je pružio ruku Trampu u predsjedničkoj loži, dok se 60.000 ljudi opraštalo od Kirka. Njih dvojica su kratko razgovarali prije nego što je mu Tramp rukom pokazao da se udalji.

Čitač sa usana Nikola Hokling, Tramp je Masku rekao: "Kako si?", a zatim dodao: "Dakle, Ilone, čuo sam da želiš da razgovaramo."

Tramp je zatim predložio: "Haјde da pokušamo da smislimo kako da se vratimo na pravi put." Mask je odgovorio klimanjem glavom, a predsjednik SAD mu je zatim stegao ruku i rekao: "Nedostajao si mi."

Mask se razišao sa Trampom zbog Trampovog zakona o porezima i potrošnji, koji je Mask nazvao „apsolutno ludim i destruktivnim“. Svađa, koja se uglavnom odvijala na društvenim mrežama, dovela je do toga da Mask optuži Trampa da se nalazi u „Epštajnovim dosijeima“, dokumentima vezanim za osuđenog Džefrija Epštajna.

