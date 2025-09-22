Danas popodne u turskom gradu Demre, u regionu Antalije, odjeknula je snažna eksplozija na pijaci. U nesreći je poginula najmanje jedna osoba, dok su tri povrijeđene.

Izvor: x/printscreen/@news_and32812

Do eksplozije je došlo u skladištu na poznatoj pijaci za voće i povrće. vlasti su pokrenule istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije.