Vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana ka Pojasu Gaze otvorio je vatru na graničnom prelazu sa Izraelom, ubio je dvoje izraelskih državljana, a zatim ga je likvidiralo obezbjeđenje.

Izvor: Profimedia/AFP

Vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana ka Pojasu Gaze otvorio je danas vatru na graničnom prelazu Alenbi (Allenby), ubio je dvoje izraelskih državljana, a zatim ga je likvidiralo obezbjeđenje, saopštile su vlasti Izraela i Jordana.

Izrael je napad okarakterisao kao teroristički, dok nijedna organizacija za sada nije preuzela odgovornost za ovaj incident. Napad se dogodio na jedinom prelazu koji koriste Palestinci za ulazak iz Zapadne obale u Jordan, teritorije koja se nalazi pod izraelskom okupacijom.

Prema saopštenju jordanskog Ministarstva spoljnih poslova, napadač je identifikovan kao Abdul Mutalib al-Kaisi, rođen 1968. godine. Navodi se da je riječ o civilu koji je tek prije tri mjeseca počeo da radi kao vozač dostave humanitarne pomoći za Gazu.

Izraelske hitne službe potvrdile su da su dvije osobe poginule od zadobijenih povreda, dok je napadač ubijen na licu mjesta zahvaljujući brzoj reakciji bezbjednosnih snaga.

Jordan je osudio napad, najavio sprovođenje detaljne istrage i upozorio da bi ovakvi incidenti mogli ugroziti njegovu humanitarnu ulogu u Gazi.