Elitna baza Centra za napredne bespilotne tehnologije "Rubikon", koju koriste ruske snage, otkrivena je zahvaljujući gafovima u propagandnim snimcima Vladimira Solovjova.

Izvor: društvene mreže

Otkrivena je lokacija baze elitnog Centra za napredne bespilotne tehnologije Rubikon, koji koriste ruske oružane snage. Snimke iz baze objavio je tim propagandiste Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled djeluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vijesti.

Radio Liberty:



Solovyov filmed a propaganda story about the elite Russian UAV unit "Rubikon", could not properly blur all the details in the video and ahow the location of their headquarters from the toilet sign.pic.twitter.com/hi9esizYRt — kozachok (@DmytroSolenko)September 17, 2025

U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su primijetili karakteristične detalje enterijera - specifične stubove, natpise iznad toaleta s engleskim prevodom, štandove s plakatima i prepreke za obuku FPV dronova. Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima kompleksa Patriot.

His crew’s sloppy blurring clearly reveals the venue: a hangar in the 'Patriot Congress Center' in the 'Patriot' military park and museum near Moscow.https://t.co/o3TcD0hxia, 36.834604pic.twitter.com/VtqcDbeQbl — Mark Krutov (@kromark)September 17, 2025

Na snimku se takođe mogu vidjeti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u parku Patriot. Izložbeni kompleks zauzima halu D i dio hale C u južnom dijelu. Park Patriot je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namijenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.