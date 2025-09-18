Stotine hiljada ljudi u Francuskoj izlaze na ulice protiv vladinih planova štednje. Škole su blokirane, metro paralizovan, a policija silom uklanja demonstrante.

Izvor: Profimedia

Očekuje se da će stotine hiljada ljudi u četvrtak izaći na ulice Francuske tokom protesta protiv vladinih planova štednje.

Vlasti predviđaju da će u štrajkovima i protestima učestvovati između 700.000 i 800.000 ljudi.

Pored mirnih demonstracija, vršilac dužnosti ministra unutrašnjih takođe očekuje sabotaže i blokade. Mobilisano je ukupno 80.000 pripadnika bezbjednosnih snaga.

U štrajk su stupili učitelji, farmaceuti i bolničko osoblje, dok su učenici blokirali srednje škole, javlja Reuters.

"Blokirajte svoju srednju školu protiv mjera štednje", pisalo je na transparentu koji je podigao učenik ispred jedne srednje škole.

U Parizu će veći dio dana biti obustavljene mnoge linije metroa, osim u jutarnjoj i popodnevnoj špici.

Sindikati pozivaju na ukidanje fiskalnih planova prethodne vlade, na veća izdvajanja za javne usluge, veće poreze za bogate i na ukidanje nepopularne promjene koja bi ljude tjerala da rade duže kako bi ostvarili penziju.

Očekuje se i otkazivanje međugradskih i regionalnih vozova, a stanovnici Pariza trebalo bi da se pripreme za velike probleme u javnom prevozu.

Ipak, vazdušni saobraćaj bi trebalo da funkcioniše gotovo normalno, očekuju se manji poremećaji u putovanjima na velike udaljenosti.

Policija je na zapadu zemlje, u Renu, silom uklonila učenike koji su blokirali pristup srednjoj školi. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojoj se vidi kako policajci hvataju tinejdžere i guraju ih da ne blokiraju ulaz.