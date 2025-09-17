Glavni osumnjičeni u slučaju nestanka Medlin Meken, Kristijan Brukner, pušten je iz njemačkog zatvora, gdje je služio kaznu za silovanje, i nosiće elektronsku narukvicu, dok istraga o njenom nestanku i dalje traje.

Izvor: Screenshot/Youtube/Sky News

Glavni osumnjičeni u slučaju nestanka Medlin Meken, Kristijan Brukner, pušten je iz njemačkog zatvora gdje je služio kaznu za nepovezano krivično djelo, prenose mediji.

Bruknera je iz zatvora Sehnde kod Hanovera odvezao njegov advokat. Iako nije bio vidljiv u automobilu, policija je potvrdila da je napustio zatvor.

On je ranije osuđen za silovanje starije žene u portugalskom mjestu Praia da Luz 2005. godine, a nakon izlaska iz zatvora nosiće elektronsku narukvicu za praćenje. Brukner, 48-godišnji njemački državljanin, nikada nije optužen za bilo kakvo djelo povezano sa slučajem Mekken i negira bilo kakvu umiješanost.

Nestanak Medlin Meken jedan je od najpoznatijih neriješenih slučajeva nestalih osoba u svijetu. Djevojčica je nestala 2007. godine u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz dok su njeni roditelji, Kejt i Džeri, bili u obližnjem restoranu.

Njemački tužioci su ukazivali na dokaze, uključujući podatke mobilnih telefona, koji pokazuju da je Brukner možda bio u blizini kada je Medlin nestala, i dosledno tvrde da je on odgovoran, ali nisu pronašli dovoljno čvrstih dokaza za podizanje optužnice.

Brukner je imao kriminalnu prošlost, bio je skitnica, sitni kriminalac i osuđeni se**ualni prestupnik, sa više ranijih presuda, uključujući se**ualno zlostavljanje djece 1994. i 2016. godine. Proveo je mnogo godina u Algarveu, a između 2000. i 2017. boravio je u području Praie da Luz i posjedovao fotografije i video snimke sebe u blizini akumulacionog jezera Barragem do Arade, udaljenog oko 50 kilometara od Praie da Luz.

Portugalska i njemačka policija sproveli su novu pretragu u junu ove godine, između mjesta gdje su Mekenovi odseli i adresa povezanih sa Bruknerom, ali bez značajnih otkrića. Godine 2023, istražitelji su pretražili područje oko jezera, ali ništa konkretno nije pronađeno.

U oktobru prošle godine, njemački sud oslobodio je Bruknera optužbi za nepovezana se**ualna krivična djela koja su se navodno dogodila u Portugalu između 2000. i 2017. godine.

Zbog razlika u pravnim sistemima, njemačke vlasti sumnjiče Bruknera za ubistvo Medlin Meken, dok britanska policija i dalje tretira njen nestanak kao slučaj nestale osobe. Finansiranje istrage londonske policije, poznate kao Operacija Grange, od 2011. godine dostiglo je više od 13,2 miliona funti, a dodatnih 108.000 funti obezbijeđeno je od strane vlade u aprilu.