Jan Marsalek, odbjegli direktor propalog njemačkog giganta Wirecard, konačno je snimljen u Moskvi – sada kao oficir ruskog FSB-a, sa presađenom kosom i novim identitetom. Istrage otkrivaju da je živio dvostrukim životom, a povezan je sa ruskom mafijom.

Izvor: X

Odbjegli šef tehnološke kompanije Wirecard, koji je postao ruski obavještajni oficir, viđen je u Moskvi. Jan Marsalek, koji je vodio ogromnu špijunsku mrežu sa sjedištem u Velikoj Britaniji i to dok je bio u bjekstvu od Interpola, fotografisan je na ulicama Moskve, sa presađenom kosom, držeći se za ruke sa svojom partnerkom u ruskoj prijestonici.

To je prvi put da se takozvani najtraženiji čovijek u Evropi i jedan od najtraženijih ljudi na svijetu pojavio u javnosti otkako je pobjegao u junu 2020. godine, kada je njegova kompanija, pomenuti njemački tehnološki gigant Wirecard, propala, ostavljajući rupu u knjigama vrijednu 1,8 milijardi eura.

New:@InsiderEng,@derspiegel,@ZDFand Der Standard spent a year tracking the movements of Europe's most wanted man, Jan Marsalek, the fugitive ex-COO of disgraced German fintech company Wirecard. Marsalek lives in Moscow. He works for the FSB. He travels under several fake…pic.twitter.com/gSJFkHbhmO — Michael Weiss (@michaeldweiss)September 16, 2025

Za njim se traga zbog prevare, a takođe se istražuje i zbog špijunaže u nekoliko evropskih zemalja. Ruski istraživački portal "Insajder" je rekonstruisao dio njegovih kretanja koristeći podatke o putovanjima, mobilne podatke i snimke sa nadzornih kamera sa ulica Moskve.

Borbene misije u Ukrajini

Istraga pokazuje da je uz prilično običan život, putovanja na posao i sa posla u sjedište Federalne službe bezbjednosti (FSB), Marsalek povremeno putovao u Ukrajinu gdje je, navodno, obavljao "borbene zadatke" u saradnji sa specijalnim jedinicama.

Snimljen je samo četiri mjeseca nakon što je njegova špijunska grupa sa sjedištem u Velikoj Britaniji osuđena na ukupno više od 50 godina zatvora.

Hiljade poruka između Marsaleka i Orlina Ruseva, koji je iz Bugarske koordinirao agentima u britanskom Grejt Jarmutu, konfiskovala je metropolitanska policija. Poruke su otkrile planove za otmicu i ubistvo neprijatelja Vladimira Putina. Hristo Grozev i Roman Dobrohotov - novinari pomenutog ruskog lista Insajder bili su među glavnim metama.

Reporter haben den Wirecard-Strippenzieher Jan Marsalek in Moskau ausfindig gemacht. Er arbeitet dort offenbar für den russischen Geheimdienst.https://t.co/tU34fp3J4Z — FAZ Finanzen (@FAZ_Finance)September 16, 2025

Prije toga, istraga britanskog lista Telegraf otkrila je Marsalekovu umiješanost i u "industrijsku" špijunažu protiv Putinovih kritičara, njegove veze sa privatnim ruskim vojskama kao i veze sa tajnom nabavkom borbenih dronova za njihovu kasniju upotrebu na ukrajinskom bojištu.

U nevjerovatnom dvostrukom životu, tehnički direktor kompanije Wirecard navodno je barem 10 godina radio za Kremlj i imao je pristup mreži špijuna i policajaca u Velikoj Britaniji, SAD, Njemačkoj, Austriji, Izraelu, Italiji i Švajcarskoj. Nakon razotkrivanja prevare u Wirecardu, pobjegao je iz Njemačke u Moskvu.

Poruke upućene gorepomenutom Rusevu otkrile su da je blizak i sa ruskom mafijom i da se podvrgao kozmetičkim procedurama kako bi promijenio svoj izgled - uključujući i transplantaciju kose.

Navodno je čak učio i ruski kako bi se bolje uklopio. Insajder, koji je sproveo istragu zajedno sa njemačkim Der Špigelom, ZDF-om i austrijskim Der Standardom, takođe je otkrio da je profesorka ruskog jezika Tatjana Spiridonova, u međuvremenu, postala njegova ljubavnica.

Aktuelle Fotos, Pass- und Handydaten belegen, wie Jan Marsalek unter falscher Identität in Moskau lebt - und dort offenbar für den russischen Geheimdienst arbeitet.

Gemeinsam Recherche von ZDFfrontal, Spiegel und internationalen Partnern:https://t.co/hXGsOAk4xlpic.twitter.com/Ed7kTXC9u5 — ZDFheute (@ZDFheute)September 16, 2025

Spiridonova, koja je snimljena na kamerama za video nadzor kako drži Marsaleka za ruku, navodno je putovala u Evropu da pokupi telefone i laptopove koje su zaplijenili agenti. U prijavi za pasoš navedeno je odobrenje ruskih vlasti "strogo povjerljivo".

Na borbenoj dužnosti

Podaci takođe pokazuju da je Marsalek od 2023. godine pet puta putovao po 27 sati u okupirani Krim, u društvu komandosa ruskog Spetsnaza. Vjeruje se da je Marsalek, koji koristi najmanje pet različitih identiteta, od 2020. putuje i u Dubai, gdje je navodno umiješan u pranje novca i trgovinu krvavim dijamantima. Istrage o njegovim obavještajnim aktivnostima prije i poslije bjekstva iz Njemačke sprovode se u nekoliko evropskih zemalja.