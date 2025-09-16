Leri Alison postao je najbogatiji čovjek na svijetu i tako prestigao Ilona Maska. Sada, skoro 50 godina nakon osnivanja, gigant u oblasti baza podataka i poslovnog softvera dobija novi veliki podsticaj.

Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Krajem 1970-ih, jedan početni biznis, koji su osnovali Lari Elison i dvojica kolega programera dobio je veliki podsticaj u vidu ugovora sa CIA-om da razvije program baze podataka kodnog imena Oracle, koji je kasnije postao i naziv same kompanije.

Sada, skoro 50 godina nakon osnivanja, gigant u oblasti baza podataka i poslovnog softvera dobija novi veliki podsticaj. Postao je ključni igrač u jeku vještačke inteligencije, zahvaljujući svom poslovanju u oblasti klaud računarstva koje pomaže da se zadovolji ogromna potražnja za računarskom snagom potrebnom za AI aplikacije. Jedno od njegovih najistaknutijih partnerstava jeste ono sa industrijskim liderom OpenAI, koji je, prema navodima, ranije ovog mjeseca pristao da plati Oracle-u 300 milijardi dolara tokom pet godina za prostor u data centrima.

Najbogatiji čovjek na svijetu

Zapanjujuće projekcije rasta Oracle-ovog klaud poslovanja, predstavljene u poslednjem izvještaju o zaradi prošle nedjelje, dovele su do skoka akcija kompanije. Akcije Oracle-a (ORCL) porasle su za više od 80% od početka ove godine, nadmašivši čak i Nvidia-u, Google, Metu i Microsoft. Ovaj uspon je na kratko učinio Larija Elisona, koji je sada predsjednik kompanije i njen najveći akcionar, najbogatijim čovjekom na svijetu.

Kao i Nvidia, koja je ranije bila poznata kao proizvođač nišnih procesora za gejming prije nego što je počela da proizvodi neophodne čipove za AI, nedavni uspon Oracle-a je primjer kako veterani Silicijumske doline dobijaju novu priliku i značenje u eri vještačke inteligencije.

"Ovo je prelomni trenutak za Oracle. Prije godinu dana, Oracle je bio kompanija koja je pomalo lutala i pokušavala da pronađe svoj put… a sada odjednom imamo ogromnu potvrdu da njihova strategija daje rezultate. Oracle bi mogao da dobije još jedan veliki uspjeh ako postane dio dogovora o prenosu kontrole nad popularnom aplikacijom društvene mreže TikTok za američko tržište na neku američku kompaniju. Zvaničnici Bijele kuće su u ponedeljak rekli da je okvir za takav dogovor skoro finalizovan, i da čeka još samo razgovor između predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u petak", rekao je Danijel Morgan, viši portfelj menadžer u kompaniji Synovus Trust Company.

Nije jasno ko je potencijalni kupac u tom dogovoru, ali Oracle se ranije smatrao jednim od glavnih kandidata za preuzimanje aplikacije. Oracle je počeo da hostuje TikTok-ove podatke za američke korisnike još 2020. godine, u okviru napora da se umanje američke bezbjednosne zabrinutosti. Preuzimanje potpune ili djelimične kontrole nad TikTok-ovim poslovanjem u SAD moglo bi Oracle-u da omogući pristup jednoj od najpopularnijih aplikacija na svijetu i 170 miliona američkih korisnika, kao i prihodima od oglašavanja koji dolaze s tim.

Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Potpuna besmislica ipak ne?

Oracle je kasnio sa ulaskom u računarstvo, zaostajući za velikim igračima kao što su Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft Azure. Elison je čak 2008. godine nazvao ovu tehnologiju „potpunom besmislicom“.

Iako je i dalje manji od tih velikih „hiperskalera“, Oracle-ovo klaud poslovanje je počelo da se okreće nabolje 2022. godine kada je ChatGPT postao dostupan javnosti — kada su AI kompanije shvatile da izgradnja njihovih velikih jezičkih modela zahtijeva ogromnu računarsku snagu, rekao je za CNN Luk Jang, analitičar akcija u kompaniji Morningstar. On je dodao da je Oracle-ov blizak odnos sa Nvidia-om kompaniji dao lakši pristup vrlo traženim AI čipovima koji su potrebni za rad sve većeg broja data centara.

Tokom prošlonedjeljne konferencije o zaradi, Oracle-ova izvršna direktorka Safra Kac izjavila je da se očekuje da će prihod od Oracle-ove klaud infrastrukture porasti za 77% na 18 milijardi dolara u fiskalnoj 2026. godini i da će dostići 144 milijarde dolara do 2030. godine.

Za to je, velikim dijelom, zaslužan ogroman skok u "preostalim izvršnim obavezama“ (RPOs), odnosno ugovorima o budućim prihodima koje kompanija očekuje da naplati, koji su porasli za 359% u odnosu na prošlu godinu, na 455 milijardi dolara u najnovijem kvartalu. Kac je rekla da je kompanija potpisala četiri višemilijardna ugovora sa tri različita klijenta.

Inicijativa vrijedna 500 milijardi dolara

Brajan Vajt, tehnološki analitičar investicione firme Monness, Crespi, Hardt & Co, nazvao je ovo trenutkom "kao da pucate na ribu u buretu“ za Oracle, jer potražnja za kapacitetima data centara u AI industriji nastavlja da prevazilazi ponudu, dodajući da kompanija "živi AI san“. Oracle-ovo blisko partnerstvo sa OpenAI pomoglo je da se kompanija legitimizuje kao ozbiljan igrač u prostoru AI računarske infrastrukture. U januaru, Elison je najavio da će Oracle učestvovati u inicijativi vrijednoj 500 milijardi dolara za osnivanje nove kompanije Stargate, koja bi investirala u izgradnju veće AI infrastrukture u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oracle bi čak mogao imati prednost u odnosu na druge velike igrače u oblasti data centara, kao što su Google ili Microsoft, jer ne razvija sopstveni veliki jezički model, koji bi inače zauzimao dio njegovih resursa u data centrima, što mu omogućava više kapaciteta za iznajmljivanje.

"To je usluga koju kompanija čini sebi, ali i cijelom AI ekosistemu“, rekao je Jang.

Takođe je pomoglo i to što Oracle-ovo osnovno poslovanje sa bazama podataka i softverom bilježi prilično stabilan rast, što kompaniji obezbjeđuje gotovinu za nastavak kapitalno intenzivnog procesa izgradnje dodatnih kapaciteta u data centrima. Kompanija je prijavila više od 27 milijardi dolara kapitalnih ulaganja samo u prvom kvartalu.

"Te ključne poslovne jedinice ostvaruju oko 70% njihovih prihoda. Onda, ako budu uspjeli da ostvare određeni uspjeh sa poslovanjem u vezi sa data centrima i infrastrukturom kao uslugom, to će za njih biti samo šlag na tortu. Ne zavise od toga u potpunosti", rekao je Morgan.

Izvor: Pixabay

Ipak, da bi Oracle održao svoje agresivne projekcije rasta, biće mu potrebno da AI kompanije nastave da troše na dodatnu računarsku snagu, čak i dok neki posmatrači industrije počinju da postavljaju pitanja o povraćaju ulaganja u te skupe projekte.

"Vidimo scenario u kojem ukupna potražnja za AI-jem može biti manja od naših očekivanja, i ako se to dogodi, Oracle bi mogao da pretrpi veći udarac od ostala tri hiperskalera, jer je relativno mali igrač unutar cjelokupnog ekosistema,“ rekao je Jang. Ako se AI ne bude širio brzinom koju očekujemo, ti RPO-ovi možda neće dostići nivo koji trenutno vidimo", dodao je Jang.

(MONDO)