Ukrajinski dron pogodio ruski brod kod Novorosijska, plovilo s oznakom MPSV07 iz sastava Crnomorske flote vrijedno 60 miliona dolara patroliralo kod ulaza u zaliv

Glavni obavještajni direktorat (HUR) Ministarstva odbrane Ukrajine objavio je da su specijalne snage pod njegovom komandom ruski višenamjenski ratni brod s oznakom MPSV07 iz sastava Crnomorske flote.

"Rusi su naručili ovaj brod 2015. godine. Njegova cijena je oko 60 miliona dolara. Agresor ima ukupno četiri takva broda. Brod projekta MPSV07 opremljen je ronilačkim kompleksima, podvodnim vozilima na daljinsko upravljanje, sonarom za bočno skeniranje i opremom za elektronsko ratovanje. Može se koristiti za istraživanja morskog dna ", navodi se u saopštenju HUR objavljenom na Telegramu.

U vrijeme napada, brod je vršio elektronsko izviđanje i patrolirao prilazima Novorosijskom zalivu, gdje se nalaze ostaci Crnomorske flotepovučene na jug Rusije nakon što je Ukrajina uništila većinu plovila kod Krima.

HUR je objavio da je ruski brod pogođen dronom ukrajinske proizvodnje u oblasti kontrolnog mosta, gdje se nalazi navigaciona i komunikaciona oprema.

"Udar je uništio opremu za elektronsko ratovanje neprijateljskog broda i brod stavio van upotrebe uz obavezu skupih popravki", zaključuje se u saopštenju HUR.

