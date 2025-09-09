Maskirani napadač izbo je djevojčicu u školi u Beču.

Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

U ranim jutarnjim časovima je maskirani napadač izbo nožem djevojčicu (16) u Beču koja na svu sreću nije životno ugrožena, piše "Hojte". Policija je blokirala cijelo naselje i potraga za napadačem još uvijek traje.

Pronađena su dva noža u školi, oba su uzela forenzičari za dalje ispitivanje. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, maskirani napadač je već bio u školi prije napada kada je iznenadio maloljetnu djevojku koju je napao nožem.

Napad se dogodio oko 10 časova prepodne. Djevojka je ubodena u predjelu rebara, ali srećom nije životno ugrožena.

Opsadno stanje bilo je u školi skoro cijeli dan. Dovedeni su i psi tragači koji su pretraživali cijelu zgradu.

Navodni motiv je ljubomora. Napadnuta djevojčica je dobijala prijetnje na društvenoj mreži "TikTok" nekoliko mjeseci.