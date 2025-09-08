Odbjegli otac koji je prije gotovo četiri godine nestao u divljini Novog Zelanda sa troje djece, ubijen je u krvavom obračunu sa policijom. Dok mu je jedna ćerka pronađena nepovrijeđena, druga djeca su ostala sama u divljini, a policija je pokrenula hitnu potragu.

Izvor: Shutterstock/JHVEPhoto/NZ Police

Tom Filips, odbjegli otac koji je nestao u divljini Novog Zelanda sa troje male djece pre skoro četiri godine, ubijen je u vatrenom obračunu sa policijom.

Britanski telegraf podsjeća da je Filips je izbjegavao hapšenje otkako je pobjegao u udaljenu oblast Vaikato s Ember, koja sada ima devet godina, Maverikom (10) i Džejdom (12) u decembru 2021. godine, nakon svađe oko starateljstva nad djecom sa bivšom partnerkom.

Izvor: Policija Novog Zelanda

Ranije je objavljeno da je lokalno stanovništvo vjerovatno pomagalo Filipsu i deci u skrivanju od vlasti, nakon što su bjegunci snimljeni u divljini.

Filips je ubijen rano jutros po lokalnom vremenu nakon što je policija reagovala na izvještaje o provali u prodavnicu poljoprivredne opreme u malom gradu Piopio, na 217 kilometara južno od Oklanda na Sjevernom ostrvu Novog Zelanda.

Uz Filipsa je bila jedna od njegovih ćerki, koja je nepovrijeđena i koju su lokalne vlasti nakon pucnjave zbrinule dok policija pretražuje obližnje divljinu tražeći njenog brata i sestru. Novozelandski premijer Kristofer Lakson rekao je da je ovo "mračan dan" za tu zemlju.

Džil Rodžers, zamjenica policijskog komesara, rekla je da su istražitelji dobili obavještenje da su dvije osobe "obučene u seosku odjeću i sa baterijskim lampama na glavama" viđene kako se voze kvadom po seoskom putu nakon što je provala prijavljena u 2.30 sati noćas.

"Imajući u vidu informacije koje smo ranije imali, da smo vidjeli i Toma Filipsa nad tom području, pozvani je još policijskih službenika koji su otišli na tu lokaciju", kazala je Rodžers.

Policija mu postavila prepreke na putu

Policija je postavila oštre prepreke na put na kojem su smatrali da bi kvad mogao da se nalazi i čekali da osumnjičeni pređu preko njih. Kvad je naletio na prepreku i sletio sa puta. Rodžers je navela da se tada policija "suočila sa vatrom iz neposredne blizine" i jedan od policajaca je upucan u glavu.

Ona je rekla je da je drugi policajac pucao u osumnjičenog, za koga policija tvrdi da je bio naoružan i kod sebe imao više vrsta vatrenog oružja. Filipsu je ukazana prva pomoć, ali je preminuo na licu mjesta, dok je povrijeđeni policajac prebačen u bolnicu u kritičnom stanju.

Slike koje je objavio lokalni medij Vaikato tajms prikazuju tijelo koje leži na sredini puta blizu puške koja se nalazi u jarku. Na policijskim automobilima se vidi nekoliko rupa od metaka.

Dvoje djece sada samo u divljini

Rodžers je kazala da je sada "prioritet broj jedan" za policiju bio da pronađe ostalu Filipsovu djecu, koja su ostala sama u divljini.

"Vršimo hitnu istragu kako bismo pronašli ostalu djecu Toma Filipsa za koju smo ozbiljno zabrinuti. Djetetu koje je pronađeno na licu mjesta pruža se sveobuhvatna podrška i trenutno nećemo davati nikakve druge komentare o njihovoj lokaciji", navela je zamjenica policijskog komesara.

Rodžers je dodala da je "ovo duboko traumatičan incident za one koji su u njemu učestvovali". Majka troje djece, koju je Radio Nju Zeland identifikovao samo po imenu Ket, rekla je da joj je sada lakše pošto je "dugo i teško putovanje" završeno.