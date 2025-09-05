Karis je otkrio da je na važnost američkog vojnog prisustva u istočnoj Evropi lično upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa, kada su dvojica lidera u aprilu, na sahrani pape Franje, zajedno provela gotovo dva sata.

Evropske države koje se graniče s Rusijom trebalo bi da se pripreme na mogućnost da Vašington povuče dio svojih vojnika iz regiona i da počnu da grade sopstvene vojne kapacitete, poručio je predsjednik Estonije Alar Karis u razgovoru za Politico.

Karis je otkrio da je na važnost američkog vojnog prisustva u istočnoj Evropi lično upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa, kada su dvojica lidera u aprilu, na sahrani pape Franje, zajedno provela gotovo dva sata.

"Sve sam mu objasnio", rekao je Karis u estonskom predstavništvu pri Evropskoj uniji.

"Prisustvo američkih vojnika u Estoniji - ne samo u Estoniji, već i u Evropi - od ključne je važnosti. I to ne samo za Evropu, nego i za same Sjedinjene Države."

Iako su ga donekle umirile Trampove izjave, naročito ove nedelje kada je obećao da će američki vojnici ostati u Poljskoj, Karis je naglasio da je "vrlo teško predvidjeti" šta će Vašington uraditi na Baltiku. Zato, dodaje, zemlje poput Estonije "moraju biti spremne na svaki scenario", a mogućnost povlačenja najvećeg člana NATO-a "znači da moramo graditi sopstvene kapacitete".

Sjedinjene Države trenutno imaju oko 2.000 vojnika raspoređenih u baltičkim državama - Estoniji, Litvaniji i Letoniji - u okviru pojačanih snaga nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Pentagon upravo sprovodi reviziju globalnog rasporeda snaga, čiji se rezultati očekuju krajem mjeseca. Pregled vodi Elbridž Kolbi, zamjenik američkog ministra odbrane za politiku, poznat kao zagovornik smanjenja američkog prisustva u Evropi.

