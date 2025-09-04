Turista iz Njemačke snimio je zapaljeni avion na nebu.

Izvor: x/printcsreen

Turista iz Njemačke Niklas Leonhard (20) iz Lajpciga je zabilježio na kameri kvar na avionu, piše britanski "Miror". Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, deo aviona se zapalio ubrzo nakon polijetanja.

✈️#Boeing757 flying from Corfu to Düsseldorf caught fire mid-air — passengers were already saying goodbye to their loved ones



Right after takeoff, the Condor airline plane’s right engine burst into flames.



There were 273 people on board. Passengers recall loud bangs, fire,…pic.twitter.com/CELDxjqjAR — Greek City Times (@greekcitytimes)August 18, 2025

Ubrzo su se čuli i glasni udari. Vatra se pojavila u desnom motoru.

"Iznajmili smo automobil sa mjesta blizu kraja piste, tako da smo mogli da vidimo kako avion polijeće. Počeo sam da snimam jer sam tokom polijetanja mogao da vidim da motor izbacuje plamen. Ljudi su bili prilično zbunjeni i policija je počela da čisti područje iza piste", objasnio je ovaj turista.