Donald Tramp ima dva uslova za evropske sile.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp postavio je ultimatum evropskim silama, takozvanim članicama "Koalicije voljnih", u vezi pružanja bezbjednosnih garancija Ukrajini u sklopu uspostavljanja prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na sastanku u Parizu sa liderima evropskih sila i nakon završenog sastanka, čuli su se telefonom sa Trampom koji je ispostavio dva uslova za pomoć Amerike.

Američki predsjednik, prema saznanjima "Rojtersa", traži da Evropa u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte i gasa, a traži da se Evropa usmjeri i ka Narodnoj Republici Kini. Traži od njih da evropske sile i Evropska unija izvrše ekonomske pritiske na Kinu, prenosi "Gardijan".

Da podsjetimo, na nedavnom sastanku Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci su dogovorene bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Međutim, ubrzo je Putin izjavio da ne dozvoljava da na tlu Ukrajine budu bilo kakve strane trupe - ni američke ni zapadnoevropske.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci