U toku je razgovor američkog predsjednika Donalda Trampa sa učesnicima sastanka Koalicije voljnih.

Izvor: AL DRAGO / UPI / Profimedia

Više od dvije nedelje nakon susreta u Vašingtonu između američkog predsjednika, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i šest evropskih lidera, ništa se nije promijenilo, ili gotovo ništa, u sukobu koji traje više od tri i po godine. Podsjetimo da su rokovi koje je postavio Donald Tramp istekli. Ali obećanja o pregovorima nisu se ostvarila.

Pominjani susret između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog nije se dogodio. Bombardovanja Ukrajine su se nastavila. Donald Tramp još uvijek nije uveo nove sankcije. Samo je pristao da proda Ukrajini 3.350 raketa dugog dometa za 825 miliona dolara, bez davanja dodatnih detalja.

Berlin želi da ojača kapacitete Ukrajine

Njemačka će u četvrtak predstaviti konkretne predloge za učešće u obezbjeđivanju bezbjednosti Ukrajine, jačanjem protivvazdušne odbrane i ofanzivnih vazdušnih kapaciteta ukrajinske vojske. Iako je Berlin "spreman da ponudi" te bezbjednosne garancije, one su uslovljene sa "tri preduslova".

Ti uslovi su:

"učešće Sjedinjenih Američkih Država u bezbednosnim garancijama",

"Rusija da pristane na pregovore",

"konsenzus unutar njemačke vlade i odobrenje Bundestaga" (njemačkog parlamenta), precizira isti izvor.

Kako bi podržao protivvazdušnu odbranu Ukrajine, Berlin želi da doprinese povećanju broja oružja i njihovoj efikasnosti za 20% godišnje, prema informacijama magazina Der Spiegel, koje je AFP potvrdio kod istog izvora.

Berlin takođe želi da ojača ofanzivne vazdušne kapacitete Kijeva preciznim oružjem dugog dometa (poput krstarećih raketa), koje bi se proizvodilo u Ukrajini uz finansijsku i tehnološku pomoć Njemačke, prenio je Lefigaro.

"Svi smo se prevarili u vezi sa Putinom"

U dugom intervjuu datom za Paris Match nakon ljetnje posjete utvrđenju Breganson, njemački kancelar je analizirao poziciju Evropljana u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom.

"Svi smo se prevarili u vezi sa Vladimirom Putinom. Istina je da sam ja lično uvijek bio skeptičan. Ali i ja sam trebalo mnogo ranije da shvatim razmjere pretnje - mnogo prije 2022, mnogo prije njegove invazije na Ukrajinu. Još 2014. kada je zauzeo Krim. A možda čak i 2008. kada je napao Gruziju", tvrdi on i dodaje:

"Podsjetimo se istorijskog značaja onoga što se dešava: napadom na Ukrajinu, Putin je napao drugu najveću zemlju evropskog kontinenta po površini!", uzvikuje on, žaleći što će se Evropljani još godinama suočavati s ovim "autoritarnim režimom", "koji više ne poštuje ravnotežu" koja je ranije postojala.

Izvor: qINA FASSBENDER / AFP / Profimedia

O vezi sa Trampovim SAD-om

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama pod Donaldom Trampom, Fridrih Merc kaže da vjeruje da bi, "napornim radom kako bismo postali snažniji", bilo moguće "da razgovaramo sa Amerikancima kao ravnopravni partneri". On ističe da je spreman da sarađuje sa Emanuelom Makronom, kog naziva svojim "prijateljem", kako bi se izašlo iz "slabosti" i "zavisnosti".

Njemačka je spremna da pojača svoju podršku Ukrajini i da odigra svoju ulogu u pružanju bezbjednosnih garancija u slučaju postizanja pregovaračkog rešenja za rat, izjavio je portparol njemačke vlade u saopštenju nakon razgovora među saveznicima Kijeva u četvrtak.

"Evropljani su spremni da odlučno doprinesu obezbjeđenju bezbjednosti Ukrajine nakon pregovaračkog rješenja. Njemačka će tome doprinijeti. Akcenat mora biti na finansiranju, naoružavanju i obuci ukrajinskih oružanih snaga“, navodi se u dokumentu.

"Ne postoji nikakav mirovni sporazum"

"Razgovarali smo o mnogo tema juče. To je bio najveći sastanak po broju zemalja. Svi naši susreti se vrte oko dvije teme: bezbjednost danas i bezbjednost na duži rok. Ne postoji nikakav mirovni sporazum od strane Putina. Sada razumijemo šta bi trebalo da bude osnova za bezbjednosne garancije u budućnosti: to je snažna ukrajinska vojska!", objasnio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Parizu, srdačno se zahvalivši francuskom predsjedniku i dodao:

"Gledamo koja zemlja može da pomogne na kopnu, u vazduhu, na moru, u sajber prostoru... Uočili smo da proizvodne linije za naoružanje još uvijek nisu dovoljne u Evropi. Mora se povećati proizvodnja. Takođe, imamo i kapacitete za proizvodnju oružja u Ukrajini. Skoro 60% oružja koje se koristi u Ukrajini proizvedeno je u Ukrajini", dodao je.

