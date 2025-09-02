Građani pograničnih djelova Rumunije ponovo su se našli na udaru straha zbog ruskih napada blizu granice s Ukrajinom. Zbog opasnosti od pada objekata iz vazduha, u Isakči je aktiviran Ro-Alert, a u pripravnosti su bili rumunski

Građani graničnih djelova Rumunije ni noćas nisu mogli mirno da spavaju zbog Putinovih udara na Ukrajinu.

Ruske snage ponovo su gađale ukrajinske ciljeve blizu granice sa Rumunijom, pa su stanovnici Isakče primili poruku gdje ih upozoravaju da postoji mogućnost pada predmeta iz vazdušnog prostora i da treba da preduzmu mjere zaštite.

Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da su dve letelice F-16 i dvije letjelice Eurofighter Typhoon pratile situaciju.

Predstavnici Inspektorata za vanredne situacije Tulča saopštili su da je u noći između ponedeljka i utorka, oko ponoći, Generalni inspektorat za vanredne situacije poslao poruku za područje mjesta Isakča, kojom su građani obaviješteni da postoji mogućnost pada predmeta iz vazdušnog prostora i zatraženo je da preduzmu mjere zaštite.

Procijenjeno trajanje vazdušne uzbune bilo je oko 90 minuta.

"Podsjećamo građane da teritorija Rumunije nije meta napada Ruske Federacije i molimo stanovništvo da poštuje bezbjednosne mjere koje prenose rumunske vlasti, da pažljivo čitaju poruke koje dobijaju od njih, da ne paniče i da pozovu broj 112 za svaku vanrednu situaciju ili da zatraže pomoć ako im je potrebna. Nakon vazdušne uzbune nije bilo prijava na jedinstveni broj hitne pomoći 112 kojima bi se signalizovale posebne situacije ili tražila podrška interventnih snaga“, naveli su predstavnici Inspektorata.

Takođe, Ministarstvo nacionalne odbrane je saopštilo da su u ponedeljak, oko 23.00 časa, radarski nadzorni sistemi detektovali ruski vazdušni napad na lučku infrastrukturu u Ukrajini, sjeverno od Kraka Kilija na Dunavu, u okrugu Tulča.

"Dva rumunska borbena aviona F-16 poletjela su sa Vazduhoplovne baze 86 Borča radi izviđačkih misija. U 23.46 poslata je poruka Ro-Alert za sjeverni dio okruga Tulča, a oko 00.20 poletjela su i dva aviona Eurofighter Typhoon nemačkog ratnog vazduhoplovstva, raspoređena u Vazduhoplovnoj bazi 57 Mihail Kogalničanu. Nisu otkrivene povrede nacionalnog vazdušnog prostora od strane vazdušnih sredstava", naveli su zvaničnici.

U 00.50 poslat je signal o prestanku vazdušne uzbune, a avioni su se bezbjedno vratili u svoje baze raspoređivanja.

