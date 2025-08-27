Snažne kiše izazvale su poplave i klizišta u Vijetnamu i na Tajlandu, pri čemu je u Vijetnamu poginulo sedam osoba, a najmanje 34 su povrijeđene. Na Tajlandu je jedna osoba stradala, a jedna se vodi kao nestala, saopštile su nadležne službe.

Izvor: youtube/Firstpost/Printscreen

Broj žrtava u poplavama i klizištima koje su izazvale obilne padavine u Vijetnamu porastao je na sedam, dok je najmanje 34 ljudi povrijeđeno, saopštile su tamošnje vlasti. Na Tajlandu je jedna osoba stradala, a još jedna se vodi kao nestala, prenijeli su zvaničnici obije zemlje.

Na sevjeru i u centralnim djelovima Vijetnama zabilježeno je sedam smrtnih slučajeva, dok se jedna osoba još uvijek vodi kao nestala. Tamošnji mediji navode da su spasilačke ekipe i dalje na terenu.

Na Tajlandu, u oblasti grada Čang Maja na sjeveru zemlje, klizište je odnijelo život jedne osobe, a za još jednom se traga. Tajlandska služba za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da je oluja oštetila veliki broj domaćinstava, dok je meteorološki zavod upozorio na obilne padavine u sjevernim djelovima zemlje.

Ova nepogoda je posljedica tropske oluje Kadžiki, koja je u ponedeljak pogodila centralni Vijetnam, gdje su hitno evakuisani ugroženi stanovnici.

(RTNK/MONDO)