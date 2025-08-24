Snažna oluja pogodila je Emiliju Romanju. Potop u Raveni i Riminiju. Duvao je jak vjetar praćen gradom, poplavljene su ulice i srušena stabla.

Oblast oko grada Ravene, a posebno grad Rimini, pogođeni su snažnim i iznenadnim nevremenom praćenim jakim vetrom i gradom, koje se dogodilo prije svitanja, oko 4:30 časova ujutru.

Oluja je prvo pogodila obalu kod Ravene i Červije, a zatim je snažnije zahvatila provinciju Rimini, izazvavši poplave.

Ulice pretvorene u rijeke

Drveće je oboreno, a ulice su se u pojedinim djelovima pretvorile u bujične reke, što je izazvalo poteškoće u saobraćaju. Nadležni provjeravaju da li ima ozbiljnije štete.

Velika šteta na plažama i okolnim objektima

Plaže i kupališta u Červiji i Milanu Maritimi (Ravena) pretrpjela su ozbiljnu štetu usled jakih udara vjetra. Ležaljke su prevrnute, a krovovi i zaštitne konstrukcije odletjeli su ili su se urušili, piše italijanski list ANSA.

U Riminiju je gradska vlast, preko člana zaduženog za civilnu zaštitu Jurija Magrinija, ocijenila da je riječ o "vrlo ozbiljnom događaju".

Poplavljeni podvožnjaci i podrumske prostorije

Poplavljeno je pet podvožnjaka, od kojih je u jednom ostao zaglavljen automobil. Policija i dalje nadzire poplavljene ulice, ali se voda polako povlači jer je kiša prestala.

Zabilježeni su i poplavljena prizemlja i podrumske prostorije, kao i brojna srušena stabla. Pokrajinski štab aktivirao je timove za podršku vatrogascima.

Drveće palo na automobile

Više borova palo je na parkirane automobile u Milanu Maritimiju. Zbog srušenih stabala pojedini djelovi grada su i dalje nedostupni. U toku je na desetine intervencija vatrogasaca.

Prijavljeni problemi sa curenjem gasa su riješeni, a za sada nema informacija o povrijeđenim osobama. U pomoć su pozvani i volonteri.

Upozorenje građanima

Zvaničnici su pozvali stanovništvo da ne koriste dronove i slične letjeće uređaje, jer su vatrogasne službe angažovale sopstvene dronove za procjenu štete iz vazduha.